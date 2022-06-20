Росіяни в Херсоні замовили шашлик у кафе: рахунок отримали автоматною чергою

Росіянам дуже активно показують в українському Херсоні, що їм там не надто раді. От і черговий випадок трапився з ними у місцевому кафе.

Російським окупантам захотілось "шиканути" і вони замовили шашлик. Але рахунок за таку трапезу подали в незвичному вигляді.

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Рахунок у вигляді автоматної черги

Оборонці Півдня зауважили, що такі клієнти в ресторанах добре відомі місцевим через своє минуле. Адже похлдження їхнє з самого початку не було гідним. Тепер ще й прославились мародерством. Тому для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка "відкрила рахунок за допомогою автоматної черги".

Два чеки по 200, та 1 – 3000. Яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 тепер покращує свій стан, не тільки фінансовий, в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття,

– похвалились наші захисники.

Схожа доля чекає всі, хто прийшов на нашу землю вбивати та руйнувати.

Що відбувається на Херсонщині

Збройні Сили України на Півдні проводять контрнаступальні дії. Потрохи вдається звільняти наші території. Інститут вивчення війни називає такі контратаки на Запоріжжі та Херсонщині успішними. Фахівці прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза. Ворог там став у оборону. Також посилює системи ППО в Херсонській області, щоб відповідати на дії ЗСУ. Але у російських окупантів нічого не вийде. Адже українські захисники звільнять кожен клаптик нашої землі рано чи пізно.

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, розповідав, що перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа. Таким чином звільнених територій стане ще більше, на що чекає кожен українець.

А от міський голова Мелітополя Іван Федоров виявився ще оптимістичнішим. На його думку, ЗСУ звільнять Херсон вже незабаром. Федоров вважає, що це трапиться у найближчі тижні. Він повідомляв, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. На Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась уже на понад 10 кілометрів.

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