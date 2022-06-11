Росіяни хизуються, що на Півдні вже почали видавати російські паспорти

Росіяни мають великі плани на території тимчасово окупованого Півдня України. Але наші Збройні Сили змусять їх змінити.

Російські ЗМІ повідомили про видачу перших паспортів на Запоріжжі та в Херсонській області. Хваляться, що перші 25 мешканців Херсона нібито вже отримали російські документи, повідомляє 24 канал.

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Перші ворожі паспорти на Запоріжжі

На окупованих територіях Запоріжжя 11 червня російські окупанти видали першим місцевим жителям, які отримали російське громадянство, паспорти країни-агресорки.

Про це російські медіа дізнались від гауляйтера і зрадника регіону Володимира Рогова. Паспорти видавали у Мелітополі. Цей цирк він називає церемонією.

Раніше російські загарбники планували, що жителі регіону отримають перші російські паспорти 12 червня, коли агрсор святкує день Росії. Зрадник Рогов говорив, що заяви на отримання російського громадянства нібито подали аж понад 70 тисяч людей.

Російські паспорти в Україні

У травні цього року Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на Херсонщині й Запоріжжі. Міністерство закордонних справ України одразу ж відреагувало на такий цинізм та абсурд. Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов'язань Росії як держави-окупанта.

Та це не єдиний абсурд, яким відзначається Росія в Україні. Адже на Харківщині росіяни видають дітям свідоцтва про народження з поміткою "Бєлгородська область". Відбувається це звісно ж на територіях, які Росія окупувала. За даними нашої розвідки, російські окупанти не дуже розуміють, що буде далі. Тому діють так, нібито Росія вже приєднала окуповані території до себе. Загарбники намагаються впровадити власний документообіг, хоча подекуди навіть не сформували "місцеві адміністрації".

Водночас росіяни, які проживають в Україні, спалюють свої російські паспорти, як непотріб. Такий випадок трапився із росіянином, який живе в Одесі. При цьому Державне бюро розслідувань продовжує системно перевіряти громадян країни-агресорки, які проживають в Україні. Адже вони можуть бути причетними до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

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