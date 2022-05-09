Росіяни хочуть наступати в напрямках Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки

Російські окупанти продовжують підготовку наступальних дій у напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Наразі основні зусилля ворога зосереджені на тому, щоб взяти Попасну та Рубіжне.

Деталі від Генштабу

Ворог активно використовує авіацію та артилерію. На щастя, окупантам наразі не вдається значно просунутися.

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Росіяни наростили вогневий вплив та намагаються прорвати оборону Збройних Сил України. Вони хочуть отримати повний контроль над всім Донбасом. Це дозволить ворогу відкрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

За добу 8 травня наші військові відбили 6 ворожих атак на Донбасі. Вони знищили:

20 танків,

28 одиниць бойової броньованої техніки,

5 одиниць автомобільної техніки,

1 артилерійську систему,

1 спеціальний броньований автомобіль.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках білоруські підрозділи посилюють охорону кордону.

Біля Ізюма росіяни хочуть наступати на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілюють з артилерії та реактивних систем залпового вогню підрозділи Збройних Сил України.

У Криму окупанти готуються до проведення параду.

Останні новини про війну в Україні

За добу 8 травня росіяни 9 разів атакували Одеську область своїми ракетами. Більшість ракет знищили сили ППО, однак частина з них пошкодила електропідстанцію, газогін та житлові будинки. На жаль, постраждали людей. Скільки саме та в якому вони стані – не повідомляють.

За словами Олексія Арестовича, Росія не завдасть ядерного удару по Києву 9 травня. Це питання, мовляв, закрила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, коли повернулася в українську столицю.

Упродовж доби 8 травня на Півдні країни ЗСУ ліквідували 51 ворожого бійця, 2 дрони, 2 реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", а також гелікоптер та танк.

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