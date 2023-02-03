Росіяни не проривають оборону Вугледара, а прагнуть оточити місто з двох сторін

У Донецькій області тривають запеклі бої. Вороги просунулися до довколишніх селищ Вугледара, але українські захисники відкинули їх на попередні позиції.

Про це розповів заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський. Він зазначив, що росіяни знищили місто.

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"З 21 числа почалась контратака ворога. Протягом восьми діб місто було під щільним вогнем з артилерії, градів та гелікоптерів. Місто зруйноване. Пошкоджені 100% будинків, вся інфраструктура міста також зруйнована", – сказав Вербовський.

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Заступник мера зазначив, що ворог прагне оточити місто з двох сторін. За його словами, ситуацію з Вугледаром вдалось стабілізувати, але вона важка.

Бої тривають кожного дня. Все під контролем Збройних сил України. До міста їм ще йти кілометри 2, це щоб вийти хоча б на околиці міста, – пояснив Вербовський.

Він додав, що у Вугледарі наразі залишаються приблизно 500 людей. Поліцейським вдалося евакуювати з міста жінку з трьома дітьми. Вербовський зазначив, що у місті залишаються ще троє дітей.

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