Росіяни поспішають: ексспівробітник СБУ припустив задум ворога щодо Покровського напрямку

Російські окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій на фронті напередодні 9 травня. Основні зусилля ворожа армія зосередила на Покровському напрямку.

Восени 2024 року росіяни не змогли захопити Покровськ, тому змінили тактику. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ворог намагається обійти місто із заходу й перерізати важливу дорогу.

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З чим пов'язаний поспіх росіян на Покровському напрямку

За розрахунком ворога, битва за місто Покровськ мала відбутися ще у вересні – жовтні 2024 року. Тоді був потужний наступ, і здавалося, що вирішальний штурм ось-ось почнеться. Однак, минуло більш як пів року, а росіянам так і не вдалося досягти своєї мети, навіть попри зміну командувача з українського боку на цьому напрямку.

Генерал-майор Михайло Драпатий зміг не лише стабілізувати ситуацію, а й на окремих ділянках стримувати й навіть відбивати атаки росіян. Тож ворог намагається захопити окремі населені пункти або частини територій. Іноді 5 квадратних кілометрів, іноді трохи менше, але наші сили продовжують тримати оборону.

Зауважимо! На думку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ціль росіян – вихід на кордон Дніпропетровської області.

Можливо, росіяни вирішили, що простіше буде не штурмувати саме місто Покровськ, а обійти його з західного боку. Через Дніпропетровську область дістатися до траси, яка з'єднує Покровськ із Павлоградом, і фізично перерізати її. Навіть зараз там активно працюють ворожі безпілотники.

Якщо цю дорогу їм вдасться перерізати, то місто фактично буде відрізане від постачання: без води, їжі, боєприпасів, без змоги евакуювати поранених або доставити підкріплення.

У такий спосіб, на їхню думку, місто Покровськ буде приречене,

– наголосив Іван Ступак.

Влада Дніпропетровщини вже оголосила евакуацію жителів кількох селищ, які межують із лінією фронту й розташовані в межах 12 кілометрів від неї – це зона досяжності артилерійських снарядів і дронів-камікадзе.

Бої за Покровськ: дивіться на карті