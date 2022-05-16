Росіяни хочуть понищити промислові об'єкти на Донбасі і б'ють по Миколаєву: ситуація в регіонах
Україна вже 82 день бореться із навалою російських окупантів. На Сході та півдні нашої держави тривають запеклі бої.
Але є області, які можна вважати відносно спокійними. Про ситуацію в регіонах України розповіли в обласних військових адміністраціях, повідомляє 24 канал.
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Де було відносно спокійно
За повідомленнями адміністрацій спокійною можна назвати ніч у таких областях:
- Волинська;
- Закарпатська;
- Рівненська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Одеська;
- Вінницька;
- Запорізька;
- Тернопільська;
- Львівська;
- Хмельницька;
- Житомирська;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Київська;
- Сумська;
- Полтавська.
Ситуація на Харківщині та Донбасі
У харківських мікрорайонах Салтівка та Шевченківський були обстріли, через які 4 людей отримали поранення.
В області росіяни били по Чугуївському району, є 2 поранених. Також ворог завдавав ударів по Дергачах, Барвінковому, постраждалих немає. На Ізюмському напрямку тривають бої.
У Луганській області російські окупанти масовано вели обстріли Сєвєродонецька. Через удар по місцевій лікарні є 2 загиблих та 9 поранених, серед яких дитина. З артилерії та систем залпового вогню атакували Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівку, Білогорівку. Наслідки нічних обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська ще уточнюють.
На Донеччині ситуація суттєво не змінилася, вона залишається у гострій фазі, але під контролем наших військових. По всі лінії зіткнення ворог веде інтенсивні обстріли.
Також у регіоні росіяни діють підступно й намагаються вивести з ладу промислові об'єкти. За 15 травня обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, а сьогодні знову атакують Авдіївський коксохімічний завод. З 4 години ранку триває артпідготовка росіян по селу Новомихайлівка, було два авіанальоти.
Що відбувається на Півдні
Зранку в місті Миколаєві була серія потужних вибухів. Вони сталися внаслідок ракетних ударів ворога та ударів з РСЗВ росіян по житлових кварталах міста. Попередньо відомо про пожежу автомобіля та меблевого салону. Одна людина поранена.
Неспокійно було й в області. Обстрілювали вдень та ввечері Широківську громаду. Росіяни пошкодили будинки і поранили людей. Також обстріляли Березнегуватську громаду. Є 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджені житлові будинки.
У Херсонській області ситуація стабільно критична. Російські окупанти й далі обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на підконтрольних Україні територіях.
Бойові дії тривають поблизу Херсона та у громадах, які розташовані на кордоні із Зеленодольським, Кривим Рогом, Снігурівкою та Миколаєвим.
За словами місцевих, є значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищена та замінована дорожня інфраструктура.
Зведення Генштабу на ранок 16 травня
- Генштаб ЗСУ підтвердив, що у славнозвісній Чорнобаївці росіян розбили 20 раз. Ворог втратив там живу силу та техніку, кількість наші військові уточнюють. Про удар напередодні вже заявляв Олексій Арестович.
- Також наші військові розповіли, що російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння. У них є хитрий план – хочуть виснажити наші ЗСУ. Ворог руйнує окопи захисників, аби продовжувати наступ, але в нього нічого не вийде.
- За даними Генштабу, російські загарбники ще й планують наступ у районі міста Ізюм. Вони намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією, щоб прогнати ворога.
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