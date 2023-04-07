У Росії з'являються групи активістів, які готові до збройного опору режиму, – ГУР

Серед цивільного населення Росії зростає невдоволення щодо політики Путіна та загалом Кремля. В Головному управління розвідки навіть переконані, що громадяни ворожої держави готові зі зброєю в руках виходити проти чиновників, що сидять в Москві.

У п'ятницю, 7 квітня, речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зазначив, що населення Росії позбавлене будь-яких легітимних засобів боротьби та впливу на владу. За його словами, це може сприяти створенню груп активістів, які готові до повалення путінського режиму збройним шляхом.

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Опір внутрішній окупації

Зауважимо, що так Юсов прокоментував новини з Брянської області в Росії. Власне, губернатор цього регіону заявляв, що українська диверсійно-розвідувальна група начебто проникла вглиб області.

Ситуація в Росії стає все більш напруженою. З'являються місцеві групи активістів, які готові до тепер уже збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму. І в такий спосіб вони готові захищати власні права, оскільки влада Путіна позбавила населення самої Росії до будь-яких легітимних засобів боротьби,

– сказав речник.

Окрім того, він зазначив, що "і іноагенти, і тюрми, і замахи, і напади" – це той режим терору, в якому росіяни давно живуть, однак їм усе важче з ним миритись.

Як зазначив спікер, підливає масла у вогонь та провокує невдоволення мас також той факт, що Путін використовує здебільшого представників поневолених народів як "гарматне м'ясо". Це і спонукає їх до пробудження.

Тому цей анахронізм, яким є сучасна Російська Імперія, що називається Росією, – безумовно, в ньому багато суперечностей. Ці суперечності саме в такій гострій фазі стають більш очевидними й рано чи пізно призведуть до трансформації самої Росії,

– заявив представник ГУР.

Що ж трапилося у Брянську