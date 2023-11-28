Росіяни знову хочуть захопити Херсон: Світан оцінив можливості ворога
Колаборант та гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо заявив, що Росія знову готується захопити Херсон. Окрім того, очільник окупаційної адміністрації пригрозив захопленням Миколаєва, Одеси та Ізмаїла.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився з 24 Каналом думками щодо цієї заяви. За його словами, Сальдо перейшов на російський "глід" та має проблеми зі сприйняттям реальності.
Важливо Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту
Два сценарії окупантів, які з тріском провалилися
Як розповів військовий експерт, у росіян дійсно була можливість захопити Одесу, але півтора року тому на початку повномасштабного вторгнення. Такий сценарій мав би місце, якби 70 тисячне окупаційне військо передислокували з-під Києва та Сум на Херсонський напрямок, згодом рухаючись через трасу Одеса – Київ до Придністров'я.
Вони завдяки Сальдо втратили такий шанс, бо захотіли вийти не до Придністров'я і якось досягнути Одеси, а захотіли одразу взяти Київ. Однак "хотіння" зламалося й вони таку можливість однозначно втратили,
– пояснив льотчик-інструктор.
Також росіяни могли піти на Одесу, коли перебували на правому березі Херсонщини у 2022 році. Тоді на правобережжі дислокувалося понад 25 тисяч ворожих десантників. Попри це, росіянам не вистачало сил, засобів та механізмів обійти Миколаїв та рухатися в Одесу через південні порти.Довідка. У ході контрнаступальної операції, що тривала з 29 серпня до 11 листопада 2022 року, Збройні Сили України звільнили правобережну Херсонщину, включно з Херсоном з-під російської окупації.
"Зараз у них однозначно немає сил та засобів не лише, щоб рухатися на Херсон, Одесу чи Миколаїв. У них немає взагалі сил та засобів, щоб втримати лівий берег. Росіяни прекрасно це розуміють", – зауважив Світан.
У росіян почався мандраж
Світан зазначив, що окупанти розгортають 104 гвардійський десантно-штурмовий полк біля входу в Крим – вздовж Перекопського перешийка та озера Сиваш.
Вони "запечатуються" в Криму, а не кудись рухаються. Вони бачать, що втрачають лівий берег. А за втратою лівобережжя Херсонського напрямку в них також "складеться" Запорізький напрямок,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Тому інформація Сальдо щодо повторного взяття Херсону – це дезінформація, направлена в інформаційний потік для впливу на рішення українського військового керівництва.
Світан про ситуацію на лівобережжі Херсонщини: дивитися відео
Вочевидь, росіяни забули, що воюють на території України, на якій є чимало українських партизанів. Тому "центр ухвалення рішень", як кажуть окупанти, в курсі всіх можливих планів та можливостей ворога.
Можна припустити, що в росіян почався мандраж, якщо вони як "дезу" використовують такі фантастичні передумови,
– підсумував Роман Світан.
Ситуація на фронті: головне
- У ISW пояснили, що попри складні погодні умови, як російські, так і українські військові продовжують наземні атаки по всій території України. Хоча це відбувається дещо повільніше через сніг і погану видимість.
- Українські військові на Мелітопольському напрямку просунулися на південь від Роботиного. Російські війська атакують у шести напрямках у районі Авдіївки. Також важкі бої точаться поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислової зони. Натомість під Бахмутом українські сили стримують ворога.
- 27 листопада Сили оборони України продовжували наземні атаки на південь від Бахмута. Відтак українські війська відбили понад 26 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.