"Такого не було навіть в Бахмуті": Барабаш сказав, що ворог за будь-яку ціну хоче взяти Авдіївку

Російські військові можуть готуватися до нової битви за Авдіївку. Окупанти там зосередили десятки тисяч резервістів та нову техніку, а також збільшили удари КАБами.

Ситуація дуже складна. Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, зауваживши, що противник намагається штурмувати по всій лінії оборони навколо міста.

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"Дуже багато обстрілів. Навіть не 40, а 50 – 60 авіабомбових ударів на добу по громаді. Взагалі просто якийсь рекорд. Такого не було навіть в Бахмуті. І хлопці кажуть, що по Маріуполю не було такої кількості авіабомбових ударів", – зазначив голова Авдіївської МВА.

Понад 60 КАБів було скинуто окупантами за 23 січня, а з початку 2024 року – близько 500 штук. Приміром, за 2023 рік росіяни загалом випустили 146 керованих авіаційних бомб по Авдіївці. Такі дії свідчать про готовність ворога сповна реалізувати поставлене завдання – захопити Авдіївку.

Як росіяни готуються до штурму

Для штурму Авдіївки окупанти зібрали близько 40 – 45 тисяч резервістів. Там з'явилися ув'язнені, підрозділи "Шторм-Z" та "Шторм-V". У районі Макіївки зафіксоване формування танкового полку росіян із залученням новітніх танків Т-90 "Прорив".

Ворог буде тиснути. Перед ними стоїть завдання – до так званих виборів за будь-яку ціну взяти Авдіївку. Вони не будуть зупинятися, навпаки намагатимуться реалізувати свій план,

– наголосив Віталій Барабаш.

Кілька днів тому окупанти активно застосовували техніку, зараз переважно використовують піхоту – так звані "м'ясні штурми".

Українські військові дедалі більше фіксують роботу російських спецслужб, підрозділів глибинної розвідки та батальйонів спеціального призначення.

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