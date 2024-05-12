Окупанти в скрутному становищі, – ЗСУ про прорив ворога у Красногорівку

Російські окупанти намагаються захопити Красногорівку, що у Мар'їнській міській громаді Покровського району Донецької області. Зокрема, вороги не припиняють спроб штурмувати позиції наших захисників.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону розповів, що у районі Красногорівки за добу відбулось орієнтовно 200 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях наших захисників, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію в Красногорівці

Назар Волошин розповів, що російські окупанти за добу провели там 10 штурмових дій, здійснили 3 авіаудари на околицях Красногорівки та 3 удари дронами. Також ворог здійснив орієнтовно 90 скидів ворожих дронів.

За минулу добу й станом на ранок 12 травня у районі Невельського Красногорівки й Нетайлового наші захисники знищили орієнтовно 35 окупантів, автотягач та близько 40 ворогів поранили.

Противник дійсно не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами… Деякі невеликі мобільні групи окупантів все-таки прорвались на Схід Красногорівки й зайшли у вогнетривкий завод,

– заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Він пояснив, що окупанти там перебувають у складному становищі, тому що наші військовослужбовці 59 мотопіхотної бригади:

позбавили їх постачання боєкомплектом та підтримки бойової техніки;

відрізали логістичні шляхи;

взяли під контроль дорогу та підходи до заводу.

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"Наші захисники повністю стримують просування ворога вглиб міста (Красногорівки – 24 Канал). Ситуація в місті й на околицях, на які хоче зайти ворог, перебуває під контролем підрозділів Збройних Сил. Жодних територіальних успіхів там за останні дні ворог не мав", – заявив речник.

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