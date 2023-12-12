Дуже багато трупів валяється, – Штупун про рекорд ворожих штурмів біля Авдіївського коксохіму
Авдіївський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Водночас наші захисники втримують свої позиції та дають росіянам гідну відсіч.
Речник Сил оборони на Таврійському напрямку Олександр Штупун у етері Радіо Донбас.Реалії розповів, що окупанти на Авдіївському напрямку все ще намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу. За його словами, їх стримують наші військові.
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Росіяни не йдуть далі паркану
Штупун розповів, що ворог не полишає спроб зайти на Авдіївський коксохім, однак жодна зі спроб не була успішною
Певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруги валяється,
– сказав речник.
Водночас російська армія тисне на наших воїнів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Олександр Штупун зазначив, що 11 грудня був певний "рекорд одночасності" – окупанти вели рекордну кількість штурмів на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди.
Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18, розповів речник.
За його словами, ворог також перекинув на передову багато техніки та використовує авіацію.
Яка динаміка боїв навколо Авдіївки
- На Авдіївському напрямку вкрай напружена ситуація. Росіяни лізуть скрізь й намагаються проводити штурмові дії. Проте, попри всі труднощі, лінія української оборони тримається. Про це в ефірі розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, зауваживши, що росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами.
- Водночас російська піхота продовжує штурмувати по всій лінії фронту. Найгарячіша ситуація у районі Коксохімічного заводу та промзони.
- Найголовніше, що лінія оборони тримається, попри складні погодні умови. Адже останні декілька днів погода погіршилася, температура повітря опустилася до мінус 2 – 3 градусів та падає дощ.