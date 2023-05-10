Хотіли б, але не можуть: Кулеба пояснив, чому Росія не атакує потяг з Зеленським

Дмитро Кулеба розповів, що якби росіяни могли вбити президента Зеленського, вони б неодмінно спробували. Працівники Служби безпеки роблять все, щоб у них не було такої можливості.

Журналісти спитали у Дмитра Кулеби, чому, на його думку, росіяни не атакують Зеленського, коли той перебуває у потязі.

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Якби у Росії була можливість вбити президента, вони б це зробили

Володимир Зеленський подорожує за кордон потягом. Журналістів зацікавило, чому росіяни не атакують потяг, у якому пересувається український президент. Дмитро Кулеба зауважив, що неодноразово також ставив собі це питання. Але якби росіяни могли вбити Зеленського, вони неодмінно б це зробили.

Я кілька разів ставив собі це питання, але потім один зі співробітників Служби безпеки, з яким я розмовляв, сказав: "Ви можете не хвилюватися, це наша робота". Тому я дякую. Та й узагалі вся залізнична система в Україні працювала всю війну. Наша безпека повинна бути гарною, і не так просто атакувати поїзд, який рухається,

– сказав Кулеба.

Він додав, що якби росіяни могли вбити президента Зеленського, то вони б неодмінно спробували.

Ми приймаємо швидкі та розумні рішення і діємо краще, ніж багато хто очікував,

– додав він.

Зауважимо, що напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв закликав "фізично знищити" Володимира Зеленського. На його істеричні "погрози" відреагував сам Зеленський. Президент сказав, що йому не цікаві його погрози. Він також порадив росіянам подумати, як змінити на краще життя у власній країні.

Росіяни вже намагались вбити Зеленського