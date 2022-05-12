Росіяни хотіли обікрасти нас на 2 мільярди, – експерт про призупинення транспортування газу

Оператор газотранспортної системи України заявив про так часткову призупинку транзиту російського газу до Європи, адже ці станції опинилися на тимчасово окупованих територіях. І Україна зробила все правильно, бо так Росія могла обікрасти нас на близько 2 мільярди доларів.

Таку думку 24 каналу висловив експерт центру Разумкова Максим Білявський.

Важливо Окупанти заблокували газопостачання на Луганщину та Донеччину

Що відомо про призупинення транзиту газу

Напередодні Оператор ГТС України заявив, що більше не зможе здійснювати транзит майже третини об'єму газу з Росії до Європи через те, що станції перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях.

Йдеться, зокрема, про припинення роботи ГВС "Сохранівка" та прикордонної з Росією компресорної станції "Новопсков".

Чому прийняли таке рішення

Білявський пояснив, що ніхто в Україні не приймав рішення зупиняти поставку російського газу для європейських споживачів. Мова йде про перенаправлення частини російського газу, який постачався через прикордонну станцію "Сохранівка" до української газотранспортної системи через станцію "Суджа" (Сумська область).

За його словами, це потрібно зробити, бо через станцію "Сохранівка" поступав природний газ в так званий газовий вузол "Новопсков", звідки розподілявся для споживачів Півдня, Сходу та Заходу України, а також по магістральному газопроводу "Союз" на потреби європейських споживачів.

Після окупації Оператор газотранспортної системи України не має доступу до ведення обліку природного газу, кранів, давачів тиску та іншого технологічного обладнання. Це перестало гарантувати відповідність заявленого обсягу газу, який "Газпром" поставив, тому, який відправили на потреби Європи,

– наголошує Білявський.

Тобто Україна не мала гарантії отримати фізично той російський газ, який мають відправити європейським споживачам.

Росія хотіла нас обікрасти

"Якби цього (призупинення транзиту) не сталося, Україна була б змушена зменшити темпи викачування природного газу у сховище на той обсяг, який ми мали б покривати для Європи", – каже експерт.

За його даними, це приблизно 10 мільйонів кубічних метрів на добу. В місячному еквіваленті це приблизно 300 мільйонів кубічних метрів.

Якщо ми готуємося 5 – 6 місяців, то це приблизно до 200 мільярдів кубічних метрів, що еквівалентно 2 мільярдам доларів. Ось на таку суму росіяни хотіли нас обікрасти,

– пояснив Білявський.

Він додав, що наразі жодної проблеми зі збільшення поставки російського газу через станцію “Суджа” для подальшого транспортування Європі немає… "В нас є достатній запас для його подальшого транспортування для європейських споживачів", – повідомив експерт.

Яка мета цих маніпуляцій Росії? Білявський каже, що, по-перше, нас хотіли обікрасти.

"По-друге, знівелювати транзитну роль України, показавши нас у несправедливому світлі європейців. І третя мета – це перенаправлення потоків газу з українського транспортного коридору через "Північний потік-1", а, можливо, навіть і "Північний потік-2", – відповів експерт.

Додамо, що "Нафтогаз" повідомив, що Україна може знову звернутись до арбітражу, якщо "Газпром" відмовиться виконувати зобов'язання перед нами. Йдеться про сплату за послуги транзиту газу через нашу державу.

"Що стосується артібражу, то це можливо, але це займе тривалий час. Тому в довгостроковій перспективі – так, Україна отримає компенсацію. Але війна йде зараз і нам треба буде очікувати 2 – 3 років" – сказав Білявський.

На його думку, перш за все, Україні треба зберегти газотранспортну систему в оптимальному режимі експлуатації.

"Для цього потрібен потік газу. В іншому варіанті нам доведеться включати газоперекачуючий агрегат, а це додаткові витрати або електроенергії, або природного газу. Це впливатиме на тариф", – підсумував він.

Нафтове ембарго можуть накласти на Росію в два етапи

За словами експерта, запровадити нафтове ембарго потрібно для того, аби військово-промисловий комплекс ворога не отримував надходжень і на ці гроші не складав з тих деталей, що залишилися, ракети, які випускають по Україні.

Сподіваюся, що нафтове ембарго буде, можливо, навіть в 2 етапи. Перший етап – будуть обмежені поставки морським шляхом. Це приблизно 20% від поточних обсягів відвантаження,

– пояснив Білявський.

Водночас другим етапом експерт називає – розписану дорожню карту зупинки постачання російської нафти в європейських країнах відповідно до термінів. "В якихось країнах це може бути 6 місяців, в інших – 10 чи 12 місяців", – вважає Білявський.

Він додав, що застосування нафтового ембарго на ситуацію з ринком нафтопродуктів України не вплине.

Чому Угорщина блокує нафтове ембарго

Експерт вважає це питання виключно політичним. На його думку, це питання виключно політичний маневр, щоб догодити Кремлю.

"Всі, хто працює на енергетичному ринку, чудово розуміють і знають, що пана Орбана поєднує з російським енергетичним комплексом давня дружба (з Путіним – 24 канал). Тому ця дружба зараз вилізає таким чином", – додав він.

Що стосується технічних можливостей, як сказав Білявський, то, наприклад, 11 травня стало відомо, що лівійський уряд розблокував потужності морських нафтових терміналів та видобувних свердловин.

Тож вже найближчі 2 – 3 тижні це дасть можливість експортувати нафту в Європу з Лівії у режимі приблизно від 500 тисяч барелів за добу.

"Цього буде більш ніж достатньо, аби завантажити на 70 – 80% нафтопереробні заводи у Хорватії, Словаччині та Угорщині. Тому жодних технічних проблем тут немає", – пояснив він.

В Лівії тамтешній уряд розблокував потужності морського нафтового термінала та нафтовидобувних свердловин, домовившись та відтіснивши проросійських протестантів, які з квітня 2022 року не давали можливості національній лівійській компанії проводити свою господарську діяльність.

Білявський вважає, що до кінця травня, перші тисячі тонн барелів з Лівії почнуть поступати на ринок ЄС.

Чи вдасться "дотиснути" Орбана? На думку експерта, те, що відбулось у Лівії – це вже буде пряма позиція, зокрема Єврокомісії, щодо Угорщини і Словаччини. Він сподівається, що ембарго таки накладуть.

Чи зможе Росія переконати Алжир постачати газ Європі? Це, за словами Білявського, не спрацює. Візит Лаврова до північноафриканських країн – це спроба збалансувати ті невдачі, які Росія вже терпить у Лівії.

"Зрозуміло, що формат наради на базі Рамштайну вплине на позицію та світогляд північноафриканських країн, які хоча б частково можуть покривати потреби європейського ринку в природному газі", – сказав експерт.

До теми Уряд Італії домовився з Алжиром щодо заміни російського газу, – ЗМІ

Про дефіцит пального в Україні

Білявський пояснив, що за останні 5 днів обсяги імпорту нафтопродуктів ЄС в Україні зросли. І вони приблизно відповідають обсягам споживання всіх видів транспорту.

Але є один нюанс – ті поставки надходять здебільшого автомобільним транспортом, який не встигає покривати весь обсяг дефіциту, який був сформований впродовж тривалого часу,

– сказав він.

На думку експерта, ринок почав накопичувати ресурс. "І щоб ми відчули, що це дійсно спрацювало, потрібен час. На мою думку, це може відбутися не раніше, ніж за тиждень", – додав Білявський.

Дивіться повний коментар Максима Білявського щодо газу та пального