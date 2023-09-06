Ночують на території ЗАЕС: окупанти панічно намагаються сховатися від "бавовни"

Росіянам дуже неспокійно на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Енергодарі Запорізької області днями повідомлялося про "бавовну" – дрон влетів у будівлю, в якій перебували російські силовики.

Такі події неймовірно радують місцеве населення і дуже непокоять ворогів, які усіма силами намагаються сховатися. Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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"Місцевих мешканців, які чекають на ЗСУ, це надихає. Вони сприймають з підвищеним настроєм ці всі вибухи і події, що відбуваються", – відзначив Орлов.

Гра у хованки

Натомість у російських окупантів та колаборантів, які поки залишаються на території Енергодара, настрої не такі піднесені. Вони бояться за свої життя і таким чином намагаються знайти безпечний прихисток.

Частково намагаються убезпечити себе, ночуючи на території промислового об'єкта АЕС. Це так зване вище керівництво військове і керівництво адміністрації окупаційної влади,

– відзначив міський голова Енергодара.

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Також Дмитро Орлов підкреслив, що певна частина колаборантів вже виїхала з міста, оскільки розуміє наближення українських захисників. А ще більше розуміється відповідальність за свою діяльність на тимчасово окупованих територіях.

"Особливо це стосується тих, хто став учасником цих псевдовиборів, які окупанти оголосили. За все це буде відповідальність і жоден колаборант не залишиться без відповідних термінів передбачених законодавством", – додав він.

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