Ночують на території ЗАЕС: окупанти панічно намагаються сховатися від "бавовни"
Росіянам дуже неспокійно на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Енергодарі Запорізької області днями повідомлялося про "бавовну" – дрон влетів у будівлю, в якій перебували російські силовики.
Такі події неймовірно радують місцеве населення і дуже непокоять ворогів, які усіма силами намагаються сховатися. Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Дивіться також Ефективна тактика: як в Енергодарі ліквідовують окупантів
"Місцевих мешканців, які чекають на ЗСУ, це надихає. Вони сприймають з підвищеним настроєм ці всі вибухи і події, що відбуваються", – відзначив Орлов.
Гра у хованки
Натомість у російських окупантів та колаборантів, які поки залишаються на території Енергодара, настрої не такі піднесені. Вони бояться за свої життя і таким чином намагаються знайти безпечний прихисток.
Частково намагаються убезпечити себе, ночуючи на території промислового об'єкта АЕС. Це так зване вище керівництво військове і керівництво адміністрації окупаційної влади,
– відзначив міський голова Енергодара.
Дмитро Орлов про дії окупантів у Енергодарі: дивитись відео
Також Дмитро Орлов підкреслив, що певна частина колаборантів вже виїхала з міста, оскільки розуміє наближення українських захисників. А ще більше розуміється відповідальність за свою діяльність на тимчасово окупованих територіях.
"Особливо це стосується тих, хто став учасником цих псевдовиборів, які окупанти оголосили. За все це буде відповідальність і жоден колаборант не залишиться без відповідних термінів передбачених законодавством", – додав він.
Ситуація в Енергодарі: останні новини
- 28 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі сталася потужна "бавовна". Дрон влетів у будівлю, де дислокувався ворожий ОМОН. В результаті вибуху "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1".
- Раніше, 18 серпня, відбулася подібна ситуація. Вранці стався вибух під час наради керівників так званої міської "поліції. Внаслідок цього присутні отримали чисельні поранення. Відомо, що будівля використовувалася і як помешкання особового складу окупантів.
- 31 серпня співробітники МАГАТЕ здійснили ротацію на Запорізькій АЕС. Зворотній шлях був під загрозою, адже росіяни замінували дороги. Українським захисникам довелося займатися розмінуванням, аби убезпечити представників місії.
- Представники МАГАТЕ зазначали, що чули постріли та вибухи біля ЗАЕС. Їх фіксували декілька днів у серпні.