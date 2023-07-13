"Новасть так сєбє": чоловік Скабєєвої плачеться через ATACMS і касетні боєприпаси

Російські пропагандисти почали скиглити через надання Україні касетних боєприпасів. Крім того, за "парєбріком" панічно бояться, що США схвалять передачу далекобійних ракет ATACMS.

Хороші новини про посилення Збройних Сил України викликали істерику у чоловіка кремлівської пропагандистки Ольги Скабєвої – Євгєнія Попова. Він тремтячим голосом занив, що рішення про передачу Україні ракет ATACMS прийняте й для початку постачання потрібне лише схвалення президента США Джо Байдена, передає 24 Канал.

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Плодять нові "шедеври"

Путінський посіпака з переляканим обличчям сказав: "Новасть так сєбє". Навіть чоловік, чий мозок випалила пропаганда, розуміє, що заяви про передачу Україні озброєння дуже швидко реалізовуються й зовсім скоро на окуповані території завітає "бавовна".

Найбільше ж окупанти бояться, що Повітряні Сили ЗСУ ліквідують незаконно побудований Кримський міст, адже тоді логістика російських загарбників піде на дно і звільняти Крим Силам оборони буде набагато легше.

Тривожно було й у студії "зливного бачка" Скабєєвої. Пропагандистка волала, що нібито "Україна вирішила скористатися нестабільністю в Росії й вигадала, що стабілізувати ситуацію можливо лише постачанням далекобійних ракет".

Остаточно добило пропагандистів те, що наші військові вже отримали касетні боєприпаси. Попов цинічно заявив, що "у Вашингтоні хочуть перетворити Україну у Камбоджу". Однак маріонетки Путіна ні разу не згадали про те, як російські загарбники випалюють цілі міста в Україні такими боєприпасами.

У пропагандистів істерика через постачання Україні касетних боєприпасів: дивіться відео

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