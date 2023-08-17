Росіяни намагаються атакувати щойно звільнене Урожайне, але не мають успіху
Українські військові напередодні, 16 серпня, визволили Урожайне Донецької області. Вороги намагаються контратакувати, проте їм нічого не вдається.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center розповів, що підтримку штурмових дій Збройних Сил України при звільненні Урожайного забезпечили нацгвардійці.
Дивіться також Не просто просуваємося, а знищуємо здатність ворога опиратися, – Маляр про успіхи ЗСУ на Півдні
Що відбувається в районі Урожайного
Наразі (підрозділи Нацгвардії – 24 Канал) закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення,
– заявив полковник.
За словами Миколи Уршаловича, бійці Національної гвардії України провели зачистку та розмінування території населеного пункту.
Дивіться також Легендарна бригада "Азов" відновила роботу на фронті
Окрім того, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу", "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони.
Визволилене Урожайне / Скриншот з карти DeepState
Як зараз виглядає ситуація довкола Урожайного: дивіться на карті DeepState
Останні новини про успіхи ЗСУ
- Вранці 17 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що наші військові мали успіх в напрямку південніше Урожайного. Наразі бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що, згідно з геолокаційними кадрами від 16 серпня, ЗСУ просунулись на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області.
- Тобто, можливо, наші військові досягли ширших успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від населеного пункту.