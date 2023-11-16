Росіяни накрили Херсон шквальним вогнем: є постраждалі й пошкодження будівель

Російська армія ввечері 16 листопада вчергове обстріляла український Херсон. Під час атаки у місті лунали потужні звуки вибухів.

Зокрема, очевидці повідомляли про кілька одиниць артилерійських пострілів. Наразі в регіоні повітряну тривогу не оголошували.

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Що відомо про обстріл Херсона

Зверніть увагу! Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що після масованого обстрілу Херсона є пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах. Водночас він наголосив, що кількість поранених ще уточнюється.

Згодом він розповів, що внаслідок обстрілу міста загинула 75-річна жінка. На момент ворожої атаки вона була у своїй квартирі.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що наразі відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка, яких "швидка" доправила до лікарні.

До цього Олександр Прокудін близько 19:30 повідомив, що у Херсоні пролунали гучні звуки вибухів. За попередньою інформацією, окупанти знову обстріляли місто з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

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– сказав глава Херсонської ОВА.

На кадрах можна почути гучні звуки, які лунали від артилерійських обстрілів. Крім того, далеко також можна побачити полум'я, яке утворилося внаслідок ворожого вогню.

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Атаку по Херсону прокоментував і очільник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко. Так, внаслідок атаки уже є травмовані жителі міста.

"Центр міста Херсон перебуває під ворожим обстрілом! На цей час є три постраждалих", – наголосив він.

Попри це, у самій Херсонській області повітряну тривогу не оголошували. Наразі достеменно невідомо, які масштаби руйнувань у самому місті внаслідок російської атаки.

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