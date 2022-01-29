Росіяни – у лідерах: прикордонники розповіли, кого не пропускали в Україну у 2021

У 2021 році прикордонники не пропустили через український кордон 46 тисяч громадян, з них іноземців – 31 тисяча. Лідерами стали росіяни, вони отримали 7 тисяч відмов.

У Держприкордонслужбі розповіли, що протягом минулого року на кордоні спостерігали збільшення пасажиропотоку. Рух пасажирів у порівнянні з 2020 роком виріс на 18% і становив 39 мільйонів осіб.

До теми В аеропорту Одеси затримали терористку, яку розшукував Інтерпол

У перетині українського кордону відмовили 46 тисячам громадян

Під час заходів прикордонного контролю, співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у пропуску через кордон близько 46 тисячам осіб, що майже удвічі більше ніж у позаминулому році,

– розповіли прикордонники.

Кількість іноземців, яких не пропустили, склала майже 31 тисячу.

Які головні причини відмов для іноземців:

карантинні обмеження,

непідтвердження мети поїздки в нашу країну.

Головні причини відмов для українців:

недійсні документи,

відсутність доручення батьків,

заборона виїзду за межі країни.

Найбільше у перетині кордону відмовляли росіянам. Їх кількість зросла у 2,5 раза і склала більше ніж 7 тисяч осіб. Також зросла кількість відмов громадянам Молдови – понад 5 300 осіб.

Також часто відмовляли громадянам Індії – 1435, Румунії – 1399, Польщі – 1319, Єгипту – 1114, Білорусі – 765.

Зате значно знизилась кількість громадян Ізраїлю, яких було не пропущено в Україну.

Нещодавно Україна на кордоні з Білоруссю будує вертолітні майданчики: для перекидання резерву

Останні випадки, коли росіян не пропускали через кордон: