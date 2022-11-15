Росіянам не треба зараз перебувати на лівому березі Дніпра, варто тікати, – оглядач

Російські окупанти втекли від ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Однак росіяни на лівобережжі аж ніяк не можуть почуватися у безпеці.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, що саме відбувається на лівому березі Дніпра, достеменно знає лише Генштаб ЗСУ.

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Чому перебування на лівому березі Дніпра – "суїцид" для росіян

Коваленко наголосив, що лівобережна частина Херсонщини неодмінно буде звільнена, як і решта територій України згідно з кордонами 1991 року. Відтак, російським загарбникам не вдасться сховатися від Збройних Сил України на лівому березі Дніпра.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Саме зараз частина лівобережної Херсонщини перебуває у такій операційній зоні, де перебування російських окупаційних підрозділів є для них суїцидальним. Росіянам не варто там перебувати, їм краще тікати. Адже там росіяни перебувають під повним вогневим контролем ЗСУ з правого берега Херсонщини.

Військовий оглядач припустив, що якщо окупанти відійдуть на певну відстань від Дніпра вглиб лівобережжя, то українські військові зможуть розширити свій вплив на цій території.

"Якщо буде реалізований такий собі "буфер безпеки" вглиб лівобережжя на 10 – 20 кілометрів, то ми маємо усі шанси саме на таку відстань реалізувати сценарій з розширення нашого плацдарму. А де перші 10 – 20 кілометрів, там і другі", – сказав Коваленко.

Втеча росіян на лівий берег Херсонщини: головне

На Херсонщині російські загарбники просуваються вглиб на 15 – 20 кілометрів від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра. У такий спосіб вони хочуть убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Окупанти намагались окопуватись у районі Чаплинки, але там був серйозний приліт, у результаті чого була знищена їхня техніка. Вони навіть свої гелікоптери вивозили в тягачах, бо вони були вражені. Окупанти нині будують фортифікаційні споруди на адмінмежі Криму.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, є великі шанси на те, що до Нового року наші захисники можуть звільнити лівий берег Дніпра.

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