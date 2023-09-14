Поповнюють "підводний флот", – Хлань пояснив, навіщо росіянам острови в плавнях Дніпра

Сили оборони ефективно нищать ворожі катери у Херсонській області. Попри це, російські окупанти надалі намагаються маневрувати між островами на Дніпрі.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань пояснив 24 Каналу, що острови у плавнях річки Дніпро важливі для росіян. Крім цього, ворог нарощує присутність на лівому березі Дніпра, але в Новій Каховці вже з'явилася своя Чорнобаївка.

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Навіщо росіянам острови у плавнях Дніпра

Контролюючи острови на Дніпрі, окупанти можуть мінометами обстрілювати Херсон, обласний центр та населені пункти, які розташовані вздовж узбережжя. Саме тому щільність обстрілів може посилитися.

Зауважимо, після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України росіяни збільшили кількість пусків снарядів до 500 на добу. До прикладу, 7 вересня ворог випустив понад 280 снарядів по Херсонській області.

Російські окупанти намагаються переобладнувати цивільні човни у військові та пробують висаджуватися на островах річки Дніпро, але для них це закінчується досить невтішно.

Намагання окупантів поновити свою присутність на островах у плавнях Дніпра закінчуються тим, що ці човни поповнюють "підводний флот" та йдуть на дно,

– наголосив Сергій Хлань.

ЗСУ знищили командний пункт окупантів у Новій Каховці

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, росіяни так само нарощують присутність на лівому березі Дніпра. Уже не вперше результативно знищується противник у Новій Каховці на вулиці Індустріальна, що у районі цегельного заводу.

Хлань розповів про ситуацію в Херсонській області: дивитися відео

Саме там учора, 13 вересня, українські військові ліквідували командний пункт окупантів. Ймовірно, знищили склад боєприпасів, адже було доволі потужне детонування. Як результат, згодом з'явилася пожежа.

Місцеві жартують, що з'явилася своя Чорнобаївка. Окупанти туди вперто продовжують зганяти свою техніку та боєприпаси. А наші Збройні Сили, як ми бачимо, результативно знищують усі намагання окупантів посилювати свою присутність уздовж узбережжя Дніпра,

– підсумував Сергій Хлань.

Ситуація в Херсонській області