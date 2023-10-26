Маневрування для них – це стала забава, – Гуменюк про переміщення сил і засобів росіян
Росіяни, боячись атак Збройних Сил нашої держави, почали переміщувати свою техніку поблизу залізничних станцій у Криму. Водночас переміщення сил і засобів противника наші військові спостерігають постійно.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. За її словами, переміщення техніки стало для росіян уже звичним, передає 24 Канал.
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Росіяни на Півдні перекидають свою техніку
Гуменюк наголосила, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України наші військові продовжують здійснювати контрбатарейну боротьбу, не даючи спокою окупантам. Зрештою через це окупанти починають переміщувати свою техніку у різні місця на окупованих територіях нашої держави.
Маневрування силами та засобами – це вже така стала забава росіян. Зокрема, в нашій зоні відповідальності, тобто навпроти наших підрозділів, ми спостерігаємо це фактично постійно,
– сказала вона.
Крім того, за словами речниці, окупанти розуміють, що навіть на тимчасово окупованій території свідомість громадян України настільки висока, що місця дислокації їхньої військової техніки й зосередження живої сили стають відомі Силам оборони. Цьому є також свідчення й результативна робота нашої армії.
Гуменюк також розповіла, що росіяни мають необхідність поповнювати свої запаси. Саме тому вони намагаються групувати свої сили й засоби, щоб переправити їх з окупованих територій.
Водночас речниця підкреслила, що маршрутів для переплавлення у росіян не так багато. Тому фактично їм потрібно це робити постійно для того, щоб невеликими порціями постачати на фронт своїм військовим додаткові поповнення.
Окупантам у Криму не надто раді
- Наталія Гуменюк також прокоментувала вибухи у Криму, які час від часу чують окупанти. За її словами, росіянам постійно щось ввижається, а вони відчувають себе в Україні все "глибше й глибше".
- Речниця також нагадала загарбникам, що вони перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави. Тому спокою для них там точно не буде.
- Крім того, вона підкреслила, що одне з головних завдань ЗСУ – максимально знищити потенціал ворога. Вона наголосила, що все те, що ворог може використати проти України, може стати мішенню.