Росія почала маскувати свої ракети Х-101, – Defense Express
Джерело:Defense Express
Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів. Відтак, вони вдаються до неефективних методів "зачистки слідів".
Росіяни намагаються змити з себе відповідальність за обстріли України. За даними видання, окупанти почали маскувати свої ракети Х-101.
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Для чого ворог маскує ракети
Декілька джерел Defense Express повідомляють, що загарбники зачищають болгаркою серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення.
Варто додати, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії.
Саме ці дані дозволяють оцінити темпи та порядок використання цих ракет. Попри це, вже офіційно підтверджено, що ворог наразі застосовує ракети Х-101, вироблені в останніх кварталах 2022 року.
Проте у Defense Express зазначають, що намагання окупантів марні, адже серію ракети можна ідентифікувати за її уламками. Всі внутрішні вузли та агрегати ракети також мають свої серійні номери, а знищити їх без повного перебирання ракети у заводських умовах доволі складно.
Росія обстріляла Україну 26 січня: що відомо
- Російська армія вкотре здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Загарбники випустили 55 ракет. Українські сили ППО збили 47 ракет. Також 25 січня наші воїни збили понад 20 "Шахідів".
- На жаль, влучання зафіксували у Київській, Вінницькій Одеській областях та у столиці. У Київській області окупанти влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, житлові й приватні будинки. Також пошкоджено енергетичний об'єкт. В Одеській області росіяни влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що через масовану атаку Росії загинуло щонайменше 11 людей. Повідомлялося про одного загиблого в Києві.
- Міністр енергетики Герман Галущенко інформував, що ворог обстріляв об'єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України. 26 січня енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб'єктах.