Росія почала маскувати свої ракети Х-101, – Defense Express

Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів. Відтак, вони вдаються до неефективних методів "зачистки слідів".

Росіяни намагаються змити з себе відповідальність за обстріли України. За даними видання, окупанти почали маскувати свої ракети Х-101.

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Для чого ворог маскує ракети

Декілька джерел Defense Express повідомляють, що загарбники зачищають болгаркою серійні номери на корпусі ракети для того, щоб неможливо було ідентифікувати приблизну дату виготовлення.

Варто додати, що серійний номер містить інформацію щодо року, кварталу, партії та порядкового номера ракети у партії.

Саме ці дані дозволяють оцінити темпи та порядок використання цих ракет. Попри це, вже офіційно підтверджено, що ворог наразі застосовує ракети Х-101, вироблені в останніх кварталах 2022 року.

Проте у Defense Express зазначають, що намагання окупантів марні, адже серію ракети можна ідентифікувати за її уламками. Всі внутрішні вузли та агрегати ракети також мають свої серійні номери, а знищити їх без повного перебирання ракети у заводських умовах доволі складно.

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