росіяни масово відмовляються проходити військову службу, – розвідка

24 липня 2022 , 16:01
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Джерело:

ГУР Міноборони

росіяни не хочуть підписувати контракти з армією своєї країни. Вони бояться, що одразу опиняться десь в гарячій точці в Україні.

Бійці БАРСу раніше активно залучалися до війни в Україні. Тепер же вони не горять бажанням полягти в українській землі. 

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Перші місяці той же БАРС доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів. Зараз вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти. Розуміють, що їх одразу відправлять на нашу територію, для ведення бойових дій,
– розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

російська армія, яку називають "другою в світі", зазнає в Україні колосальних втрат. Наші Збройні Сили ліквідували вже 39 520 ворожих бійців. Лише за добу 23 липня держава-агресорка позбулася 280 військових, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 крилатих ракет тощо.

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Автор: Софія Мінджоса