росіяни масово відмовляються проходити військову службу, – розвідка

росіяни не хочуть підписувати контракти з армією своєї країни. Вони бояться, що одразу опиняться десь в гарячій точці в Україні.

Бійці БАРСу раніше активно залучалися до війни в Україні. Тепер же вони не горять бажанням полягти в українській землі.

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Перші місяці той же БАРС доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів. Зараз вже є ознаки того, що громадяни росії відмовляються підписувати контракти. Розуміють, що їх одразу відправлять на нашу територію, для ведення бойових дій,

– розповів представник розвідки Вадим Скібіцький.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

російська армія, яку називають "другою в світі", зазнає в Україні колосальних втрат. Наші Збройні Сили ліквідували вже 39 520 ворожих бійців. Лише за добу 23 липня держава-агресорка позбулася 280 військових, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 крилатих ракет тощо.

Останні успіхи ЗСУ

На Півдні України наші захисники знищили батарею ЗРК С-300 і вдарили по транспортних об'єктах ворога. Так вони помстилися загарбникам за ракетні обстріли Миколаєва.

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару по приміщенню, в якому перебували російські бійці. Тепер ворожі солдати рахують свої втрати.

Зранку у Каховці на Хмельниччині, яка зараз перебуває під окупацією, місцеві мешканці почули звуки вибухів. Ймовірно, це вкотре спалахнули ворожі боєприпаси. Адже одразу після того в небі над містом здійнявся дим.

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