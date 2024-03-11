Для наступу недостатньо: які проблеми мають росіяни з підготовкою резервів

Росіяни щодоби втрачають особовий склад – приблизно 1000 окупантів. Вони наразі можуть поповнювати ці втрати та продовжувати воювати у такому режимі роками. Однак для інтенсивних наступальних дій окупантам потрібно більше ресурсів.

Так думку висловив 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що противник для поповнення втрат вербують іноземців до лав російської армії. Проте цей ресурс може бути допоміжним, а не основним.

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Є проблема

На сьогодні відбуваються доволі масові та інтенсивні бойові дії, ліквідується техніка, жива сила. Жодні спроможності з-за кордону – індійці, непальці, африканці та інші гастарбайтери не перекриють запиту в поповненні втрат росіян.

Окрім потреб у живій силі, у росіян проблеми з технікою. Вони мають стару, радянську на складах, але її потрібно розконсервувати, привести до строю, доставити, укомплектувати нею наявні підрозділи.

"Тому у росіян є проблема. Можна набрати мобілізованих, роздати їм автомати Калашникова – піхотного озброєння в них достатньо. Проте однією піхотою війну не виграєш. Можна втримати оборону, але для наступу її недостатньо і великих територій саме нею не звільнити", – наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Може обвалити рейтинг Путіна

Водночас на мобілізацію окупантам потрібен час. Якщо її оголосять одразу після "виборів Путіна" – у квітні, їм необхідно ще 3 – 4 місяці для проведення процедури мобілізації та навчання мобілізованих.

Однак рішення про мобілізацію для росіян є надзвичайно складним. Минула мобілізація – у вересні 2022 року – дуже жорстко обвалила рейтинг Путіна. А для нього дуже важлива підтримка росіян, адже коли "еліти" усвідомлять, що в очільника Кремля немає авторитету та впливу в суспільстві, вони можуть вчиняти заколоти з метою його усунення,

– припустив Сергій Кузан.

Для України головне в цій ситуації протриматися 2024 рік та дочекатися нарощення оборонно-промислових спроможностей європейських партнерів. Вже з квітня до нас надходитиме в більших об'ємах західна допомога. Тоді, на його думку, ми зможемо зупинити російський наступ на окремих ділянках та перехопити в ініціативу у ворога.

Які втрати зазнають росіяни