Військові табори та загони: як росіяни мілітаризують дітей на окупованій частині Херсонщини

На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни розвинули політику мілітаризації дітей. Це та сама практика, яку вони "обкатали" у Криму, частинах Донецької та Луганської областей, коли окупували їх у 2014 році.

Вони перевозять туди "експертів з організації мілітарних юнацьких загонів", і навчають цього, починаючи з підліткового віку. Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич сказала 24 Каналу, що якщо дітки молодшого віку, то їх залучають винятково у пропагандистські заходи.

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Як росіяни мілітаризують дітей

Журналістка розповіла, що росіяни активно мілітаризують учнів 8 – 9 класів. Вони просувають наративи про навчання операторів FPV-дронів, мовляв, "це не складно, а дуже сучасно, тому що це цифрові технології".

Людей, які хотіли б цим займатися в окупації, мало. Інша річ, що окупанти тиснуть на батьків, аби ті змусили дітей іти вчитися. Для цього так само завозять "фахівців", які пояснюють цивільним, як керувати FPV-дронами. Водночас військовим взагалі не залишають вибору.

Також росіяни відправляють дітей з окупованої Херсонщини до Росії нібито відпочивати в таборах. Бували випадки, коли підлітків зі Скадовська відвозили на море до Краснодарського краю. Все тому, що росіяни на окупованій території обмежили доступ до пляжів та набережних, замінували їх й підходи туди закриті. Перебувати там можна лише з дозволу російських військових.

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Що цікаво, росіяни називають свої дії "обміном дітей". Однак дітлахів з Краснодарського краю не відправляють у Скадовськ. Під таку політику підпадають винятково підлітки з ТОТ, аби вони у Росії набиралися мілітарних навичок та російського ставлення до України.