Росіяни модернізували балістичні ракети, що ускладнює роботу систем Patriot, – Ігнат

Росія нещодавно модернізувала свої балістичні ракети, щоб вони могли відволікати системи ППО. Це ускладнює роботу системи Patriot, яка може їх збивати.

Про це детальніше розповів начальник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Росія використовує модернізовані ракети, щоб атакувати Україну

Ця інформація є у нас і наших партнерів, що саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль,

– сказав Ігнат.

Він додав, що через це системи Patriot, що здатні перехоплювати балістику, тепер працюють менш ефективно.

"Інше – політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", – додав він.

Він зазначив, що американським системам працювати тепер важче, але це не означає, що перехоплювати нові ракети неможливо.

За його словами, партнери вже, ймовірно, працюють над тим, щоб у відповідь на це модернізувати свої системи перехоплення.