Цілий процес, – Світан пояснив, як росіяни використовують авіабомбу РБК-500

Російські окупанти хизуються, що застосовують касетні авіабомби РБК-500. Однак натепер ворог не може використати їх на повну бойову потужність.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіяни були змушені модернізувати РБК-500. У початковому варіанті це авіабомба, яка вільно падає.

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"Щоб з нею працювати, росіянам доводилось виходити за лінію фронту чи на неї і скидати цю авіабомбу "під себе". Але для цього літак повинен був вийти на ціль і не бути збитим системою ППО", – зазначив Світан.

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Коли в Україні ще була мала щільність ППО, росіяни могли це собі дозволити, зокрема торік по Одещині. Але тепер уже вийти на лінію фронту чи за неї просто так не вдасться.

Що зробили з РБК-500

Щоб не наражати на небезпеку носії, росіяни вирішили модифікувати РБК-500 на планерну бомбу. Саме нею 19 листопада ворог ударив по українських позиціях біля Старомайорського на Донеччині.

Однак такий боєприпас може ефективно працювати виключно по статичних цілях, бо підготовчі дії забирають певний час. Зокрема, пілот має сам розрахувати маневр і скинути авіабомбу.

Поки її підвісять на літак, поки він злетить, долетить до лінії фронту, її скине, поки вона долетить – виходить до години мінімум. <...> Це цілий процес, який виконує льотний склад,

– пояснив Світан.

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