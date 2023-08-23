Загроза висока: як росіяни готуються до ймовірної нової ракетної атаки по Україні
Росіяни, ймовірно, готують нову атаку по території України. Статися вона може найближчими днями.
Це 24 Каналу припустив військовий експерт Олександр Мусієнко. Ворог може застосовувати ракетно-дронову тактику.
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До чого можуть готуватися росіяни
Російські окупанти не припиняють тероризувати Україну ракетними ударами. Ба більше – у переддень важливих державних свят. Тому експерти припускають нову атаку.
Росіяни можуть готувати масштабні удари на найближчі дні. Тому проводиться розвідка, з'являється інформація, що 1 – 2 БпЛА десь виявлено,
– відзначив Мусієнко.
Так, ворог нещодавно закінчив навчання на МіГ-31, що теж може свідчити про підготовку. Окупанти можуть застосувати комбіновану тактику ударів з використанням ракет різних типів та дронів.
"Ймовірність того, що можуть бути застосовані і балістичні, і аеробалістичні, і крилаті ракети, і дрони дуже висока", – припустив військовий експерт.
Він переконаний, що українські сили готуються до ймовірних ударів і готові до захисту. Утім, варто подбати про власну безпеку, не ігнорувати сигнали повітряних тривог і обов'язково йти в укриття.
Олександр Мусієнко про ймовірні атаки росіян: дивитись відео
Коли можуть бути атаки
Олександр Мусієнко зазначає, що ймовірна загроза може тривати упродовж наступних 4 днів. Росіяни можуть повторювати певні спроби, як це було у травні, коли вони хотіли дістати системи ППО.
"Такі сценарії розглядаються, як удари по військовим об'єктам, цивільній інфраструктурі. Всі загрози є і всім потрібно зберігати пильність, не ігнорувати сигнали тривог і вживати заходів безпеки", – ще раз наголосив військовий експерт.
Що відомо про підготовку ймовірної атаки росіян: основні новини
- ЗСУ раніше попереджали про ймовірну загрозу обстрілів на День Незалежності України. Ворог тяжіє до сакральних дат, а отже може бути підступним у своїх діях.
- Росіяни намагаються зробити свої терористичні удари по Україні більш ефективними. Були зафіксовані випадки, коли вони запускали крилаті ракети просто із бухти.
- Станом на 23 серпня фіксувалося нарощення присутності російських кораблів у Чорному морі. Окупанти вперше вивели на бойове чергування корабель "Циклон", який може бути споряджений "Калібрами".