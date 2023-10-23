Біля Авдіївки можуть виникнути два маленькі "котли" для росіян: огляд фронту від Світана

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку. Намагання окупантів замкнути довкола міста "кліщі", ймовірно, завершаться для них катастрофою.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному огляді фронту для 24 Каналу зауважив, що механізм, який там застосовує ворог, небезпечний для нього ж.

До речі Російський наступ на Авдіївку натрапив на ті ж труднощі, що й український під Запоріжжям, – ISW

На росіян біля Авдіївки чекає катастрофа

Світан зазначив, що з військового погляду те, що російські загарбники зараз роблять у районі Авдіївки, неправильно й неграмотно. Так, намагаючись оточити наш гарнізон і рухаючись далі на захід, ворог потоншує "кліщі". А чим вони довші й тонші – тим легше відсікати ці "кліщі".

За його словами, аби оточити такий укріпрайон, як Авдіївка, окупантам треба по 10 – 15 кілометрів щонайменше на південь та північ ці "крила" розширювати. У ворога на це немає сил та засобів.

Він припускає, що ще декілька днів або тиждень ці "кліщі" повитягуються, після чого ми проведемо операцію з їх відсічення.

Можливо, навіть 2 маленькі "котли" вийде у наших військ, ми ці "кліщі" візьмемо в напівоточення,

– вважає полковник запасу.

Він зауважив, що подібний механізм оточення загрозливий для сторони, яка наступає, і, ймовірно, призведе до катастрофи. Тож у росіян є бойового потенціалу там ще приблизно на тиждень.

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

У Росії колосальні втрати на фронті

Світан заявив, що наш Генштаб надає менші втрати ворога, ніж, зокрема, повідомляють західні видання. Так, сюди ще можна додати до ста тисяч бойовиків ПВК "Вагнера", яка через себе пропустила здебільшого ув'язнених. Приблизно стільки ж загинуло мобілізованих "Л/ДНР".

Полковник запасу пояснив, що останні не потрапляли у загальне зведення, допоки не ставали у стрій та починали вважатися, так би мовити, російськими військовослужбовцями.

Тобто загальна кількість загиблих навіть трохи більша, ніж дає наш Генштаб,

– зауважив Світан.

Але, додав військовий експерт, якщо рахувати, що співвідношення загиблих і поранених йде приблизно 1:3, то на цій війні постраждало щонайменше до мільйона росіян.

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