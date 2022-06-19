Росіяни надумали встановити пам'ятник цариці Катерині II в окупованому Херсоні

Окупаційна "влада" в Херсоні хоче встановити в місті пам'ятник цариці Катерині II. Тамтешні гауляйтери вже звернулися по допомогу в Москву.

Російські ЗМІ повідомляють, що так званий "глава Херсонщини" Володимир Сальдо підписав звернення до помічника Путіна Володимира Мединського. Гауляйтер просить допомогти Кремль встановити в Херсоні пам'ятник Катерині II.

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Катерина II в українській історіографії

В українській історіографії Катерині II сприймається негативно, оскільки вона приєднала до Російської імперії українське Причорномор'я та Крим.

Вона знищила Гетьманщину та Січ і запровадила кріпацтво. За Катерини II українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.

Також за її правління на українсько-білоруських землях нищили греко-католицьку церкву. Вона особисто віддавала накази про придушення антикріпацьких виступів в Україні – Коліївщини (1768) та Турбаївського повстання 1789 – 1793.

Правління Катерини II ознаменувалося подальшою русифікацією України.

Пам'ятник Катерині II досі є в Одесі

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило нову хвилю декомунізації та дерусифікації в Україні. Та активіст Сергій Стерненко зауважив, що пам'ятник Катерині II досі є в Одесі.

Як написав активіст, на пам'ятник, який встановили у 2007 році, з міського бюджету щороку виділяють по 2 – 3 мільйони гривень на його охорону.

Певно, усі ці роки влада міста сподівалась на лояльність до них з боку росіян,

– написав Стерненко.

Він також нагадав, що до глави Одеської обласної військової адміністрації Сергія Марченка зверталися з вимогою демонтувати пам'ятник Катерині II в Одесі, проте активісти досі не отримали відповіді.

Зеленський поставив ціль звільнити Херсон

Збройним силам Росії вдалося окупувати частину Херсонської області та призначити так звану маріонеткову владу. У Кремлі хочуть приєднати Херсонщину до складу Росії, через що вже ввели бівалютну зону на окупованих територіях та проводять русифікацію населення.

Та президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Херсона – одне з ключових завдань Збройних Сил України. Радник глави Офісу президента Олексій Аресович повідомив, що ЗСУ вже на відстані у 15 – 18 кілометрів від Херсона.

Окрім того, в Інституті з вивчення війни констатували, що українські військові успішно атакували окупантів на Півдні. Наші воїни прорвалися ближче до Херсона і змусили росіян зайняти оборону.

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