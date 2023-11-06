Куди ворог направить нові накопичення військ: Гайдай назвав можливі напрямки
Окупанти накопичують свої війська. Найімовірніше, їх загарбники направлять на Куп'янський напрямок.
Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що сили ворога трохи переформували.
Дивіться також "Тоді наші війська побіжать вперед": Зеленський розповів, яка зброя пришвидшить контрнаступ
"Йде певне накопичення (військ – 24 Канал). Поки що немає такого потужного прориву нового. Накопичення військ, найімовірніше, ворог направить більше на Куп'янський напрямок", – наголосив Гайдай.
За його словами, нині ситуація в районі Кремінної стала трохи легше. Утім, там тривають важкі бої. Тим часом ситуація на Авдіївському напрямку вкрай важка, але там Сили оборони України стримують росіян.
Водночас біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку окупанти намагаються стримати просування ЗСУ. Усе через те, що українська армія має там успіхи.
Частина резерву, який вони накопичили, вони кинуть на Кліщіївку, Андріївку, щоби стримати наш успіх і розвивати свій "успіх" на Авдіївському напрямку. І все ж таки спробують піти на Куп'янськ для того, щоби там скувати наші війська та перерізати дорогу,
– припустив ексголова Луганської ОВА.
Вибухи на базі окупантів в Сєдовому: дивіться відео
Ситуація на фронті: головне
- Окупанти наступають на Мар'їнку та Авдіївку. Ворог намагається відновити втрачені позиції. Тим часом українська армія стримує росіян, наступає на Півдні та закріплюється біля Бахмута. Загалом протягом минулої доби, 5 листопада, на фронті було 53 бойових зіткнення.
- 5 листопада ЗСУ ліквідували ще 880 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 305 970 своїх військових.
- Окрім того, протягом минулої доби українські захисники знищили 4 танки, 5 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем росіян. А також – 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети. Поменшало у ворога й на 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.