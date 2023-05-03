Росіяни дійсно спробували вбити командувача ТрО Танцюру: військовий розповів подробиці

Підрозділи окупантів таки намагались вбити командувача Сил тероборони, генерал-майора Ігоря Танцюру під час його поїздки у Бахмут. Раніше фейк про його загибель розповсюдив ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин.

Танцюра відвідав свої підрозділи у Бахмуті та провів нараду з командирами військових частин Сил територіальної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів командир 127-ї бригади ТрО Роман Грищенко, передає 24 Канал.

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Грищенко зазначив, справді були спроби росіян уразити командувача.

Але повірте: живий-здоровий, неушкоджений, як завжди, виконує свої службові обов’язки,

– наголосив командир.

Фейк окупантів про загибель Танцюри

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про знищення під Бахмутом машини, в якій начебто їхав Танцюра.

Однак речник Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував цю інформацію. Він наголосив, що це офіційно спростовують. Водночас не коментують будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові.

Після спростування інформації про загибель Танцюри, Пригожин заявив, мовляв, "вагнерівці" будуть працювати далі".

Хто такий Ігор Танцюра

Танцюра очолив командування Силами територіальної оборони ЗСУ у травні 2022 року. У 2014 році військовий організовував роботу штабів оперативно-тактичних та оперативних угрупувань. Згодом очолив штаб АТО, а з 2019-го року – штаб Операції об'єднаних сил.

Він отримав від Президента орден Богдана Хмельницького. Важливо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Танцюра був одним з тих, хто відповідав за оборону Києва: обіймав посаду начальника штабу угруповання військ оборони.