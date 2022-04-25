Росіяни намагаються дістати з затонулої "Москви" ракети та таємні документи, – ЗМІ

Керівництво Росії відправило до місця, де затонув крейсер "Москва", рятувальний корабель. 110-річне судно "Комуна" використають для того, щоб дістати з-під води важливі документи та залишки озброєння.

Як зазначають у виданні, з-під води намагатимуться дістати ракети. Саме ж судно, враховуючи його розміри, підняти не вийде.

Читайте також У мережі показали точне місце затоплення крейсера "Москва"

З "Москви" спробують дістати секретні документи

Так, Росія спробує дістати із затонулого крейсера "Москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими він був оснащений. Також намагатимуться врятувати секретні документи й інше військове обладнання.

Зауважимо, що спеціальний рятувальний корабель "Комуна" спустили на воду ще у 1912 році. Він вважається одним із найстарших бойових кораблів, якими досі користується ВМФ Росії.

"Комуна" спочатку використовувалася для того, щоб діставати з-під води човни, які затонули. Пізніше вона стала транспортним судном для невеликих рятувальних човнів.

Якщо ракети й документи дістати з-під води ще вдасться, то крейсер "Москва", точніше те, що від нього залишилося, – ні. Нагадаємо, що він сягає 187 метрів у довжину.

Що відомо про затоплення крейсера "Москва"

Пізно ввечері, 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва". Саме це судно атакувало острів Зміїний.

Згодом у ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".

Капітан ВМС України додав, що тепер Чорноморський флот залишився без крейсерів.

Саме судно стало найдорожчою технікою Росії, яку наші ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.

Пізніше Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" таки пішов під воду. Правда, звинуватили вони у цьому погані погодні умови.

Сам же російський військовий корабель, посланий у відомому всім напрямку, став зіркою мережі.

Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".

Зауважимо, що саме судно тепер належить військово-морському музею України.

Варте уваги – Нові шалені втрати росіян станом на 24 квітня: дивіться відео