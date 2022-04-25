Росіяни намагаються дістати з затонулої "Москви" ракети та таємні документи, – ЗМІ
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Керівництво Росії відправило до місця, де затонув крейсер "Москва", рятувальний корабель. 110-річне судно "Комуна" використають для того, щоб дістати з-під води важливі документи та залишки озброєння.
Як зазначають у виданні, з-під води намагатимуться дістати ракети. Саме ж судно, враховуючи його розміри, підняти не вийде.
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З "Москви" спробують дістати секретні документи
Так, Росія спробує дістати із затонулого крейсера "Москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими він був оснащений. Також намагатимуться врятувати секретні документи й інше військове обладнання.
Зауважимо, що спеціальний рятувальний корабель "Комуна" спустили на воду ще у 1912 році. Він вважається одним із найстарших бойових кораблів, якими досі користується ВМФ Росії.
"Комуна" спочатку використовувалася для того, щоб діставати з-під води човни, які затонули. Пізніше вона стала транспортним судном для невеликих рятувальних човнів.
Якщо ракети й документи дістати з-під води ще вдасться, то крейсер "Москва", точніше те, що від нього залишилося, – ні. Нагадаємо, що він сягає 187 метрів у довжину.
Що відомо про затоплення крейсера "Москва"
- Пізно ввечері, 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва". Саме це судно атакувало острів Зміїний.
- Згодом у ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".
- Капітан ВМС України додав, що тепер Чорноморський флот залишився без крейсерів.
- Саме судно стало найдорожчою технікою Росії, яку наші ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.
- Пізніше Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" таки пішов під воду. Правда, звинуватили вони у цьому погані погодні умови.
- Сам же російський військовий корабель, посланий у відомому всім напрямку, став зіркою мережі.
- Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".
- Зауважимо, що саме судно тепер належить військово-морському музею України.
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