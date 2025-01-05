Щодня човнів стає менше: в УДА "Південь" розповіли, як ЗСУ не дають ворогу форсувати Дніпро

Ворог не залишає спроб перекинути сили на правий берег Дніпра та просунутись на правобережжі Херсонщини. Проте усі їхні спроби форсувати річку виявляються марними.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, наголосивши, що у Херсонській області триває артилерійська контрбатарейна боротьба. Українські сили з правого берега уражають і знищують воєнні об'єкти ворога.

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Намагаються штурмувати острови

Братчук зазначив, що Сили оборони ліквідували позиції росіян. Також були знищені плавзасоби, на яких окупанти планували форсувати річку Дніпро.

Щодня човнів у росіян стає менше, як стає менше і тих штурмовиків, які намагаються зайти на наші острови,

– підкреслив він.

Зараз росіяни намагаються проводити активні дії на 3 островах:

За останню добу відбулось три штурмові дії на Козацькому і Забочі. Маємо гарний підсумок цієї доби – у ворога стало менше штурмовиків, тому що зазвичай всі вони "двохсоті". Дехто навіть не встигає сісти у човна – ліквідується на лівому березі,

– наголосив Сергій Братчук.

Це, за його словами, є результатом класної роботи української артилерії.

Продовжуються обстріли правобережжя

За минулу добу росіяни вкотре завдали ударів по цивільному населенню правого берега Херсонської області. Внаслідок атак 9 людей зазнали поранення.

Ворог продовжує терор і обласного центру, і громад, які розташовані поблизу Дніпра. Людей там майже не залишилось, а проти тих, хто там ще проживає, ворог застосовує як FPV-дрони, так і ударні безпілотники, намагаючись пошкодити цивільну інфраструктуру,

– відзначив речник Української добровольчої армії "Південь".

До слова, журналістка з Херсону Євгенія Вірлич розповіла, що росіяни продовжують штурмувати острови на Херсонщині, однак при цьому вони мають певні проблеми. За її словами, у ворога застарілі карти, проте ситуація на місцевості значно змінилася, особливо після підірву противником греблі Каховської ГЕС. Відповідно зміни є і в районі островів, і прилеглих територій, з якими росіяни "досі не можуть змиритися".