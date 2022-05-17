Росіяни намагаються наступати вздовж усієї лінії зіткнення: головне про бої на Донбасі

Окупанти намагаються вести наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі. Ворог обстрілює населені пункти з артилерії.

У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки росіяни завдавали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також окупанти вели повітряну розвідку, застосовуючи безпілотник "Орлан-10".

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Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог перегруповує та доукомплектовує свої війська. Росіяни накопичують запаси, бо готують наступ на Слов'янськ. Крім цього, загарбники хотіли покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, але успіхів не мали.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти намагаються вести наступ на Боровеньки та Сєверодонецьк. Застосовують артилерію.

У районі Бахмута противник намагався прорвати оборону наших військ. Успіху росіяни не мали, тож їм довелось відійти.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали штурм. Хотіли взяти під контроль ділянку дороги "Новобахмутівка – Новоселівка Друга". Тут теж без успіху.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, росіяни наступають на Новомихайлівку, бої тривають. Також загарбники невдало пробували наступати у напрямку Мар'їнки.

У Маріуполі основні зусилля ворог кидає на блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

У зоні Операції об'єднаних сил 16 травня наші захисники відбили відразу 11 атак російських військових. Бійці знищили багато техніки ворога. У Донецькій обласній військовій адміністрації 17 травня заявили, що вся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. За минулу добу 8 людей загинуло та ще 6 – зазнали поранень.

Через серйозні втрати на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни продовжують примусово мобілізувати населення. До слова, радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов вважає, що до кінця літа ми відвоюємо і Луганськ, і Донецьк. Зараз партнери надають Україні оборонну та наступальну зброю. Тож в кінці червня – на початку липня окупанти добре відчують наш контрнаступ.

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