Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста
Ситуація в Попасній особливо складна – це одна з найгарячіших точок українського фронту. Її майже стерли з лиця землі.
Зараз же окупанти намагаються оточити місто й взяти його в кільце. Разом з тим ворожі обстріли не вщухають. Про це 24 каналу сказав мер міста Микола Ханатов.
Важливо Попасну цілодобово бомблять з різного озброєння, місто фактично зруйноване, – Гайдай Увага
За його словами, ситуація з кожним днем лише погіршується. Росіяни потужно тиснуть на Попасну.
Окупанти намагаються взяти Попасну у кільце. Це дійсно так. Ми бачимо, які вони зараз займають вулиці та які населені пункти уже зайняли,
– повідомив Ханатов.
Однак міський голова Попасної не впевнений, чи російським загарбникам вдасться це зробити. Все тому, що наші оборонці добре до цього готові.
У місті залишаються люди
Він також додав, що наші захисники також у дуже важкій ситуації, однак вони продовжують давати відсіч ворогу і боронять місто. Ба більше, вони навіть підтримують місцеве населення усіма можливими способами, окрім того, що захищають Попасну.
Річ у тім, що влада зараз не в змозі евакуювати їх: вибратися з міста можна лише пішки у напрямку Донецької області, тим самим наражаючи себе на небезпеку.
З 20-тисячного населення міста залишилось лише приблизно 1 500 людей. У всій Луганській області зараз проживає орієнтовно 50 тисяч мирних мешканців.
Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста: дивіться відео
Яка зараз ситуація у Попасній: головне
- Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Рубіжне і Попасну неможливо доставити гуманітарну допомогу через постійні обстріли ворога. Ракети з повітря прилітають ледь не щодня, рашисти цинічно бомблять місто і практично випалюють його.
- Він же наголосив, що Попасну цілодобово обстрілюють з різного озброєння, місто фактично зруйноване.
- При цьому там ще залишається частина цивільного населення, але із ними немає зв'язку. До загострення влада щоденно намагалася евакуювати людей. Це робили, поки була можливість.