Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста

Ситуація в Попасній особливо складна – це одна з найгарячіших точок українського фронту. Її майже стерли з лиця землі.

Зараз же окупанти намагаються оточити місто й взяти його в кільце. Разом з тим ворожі обстріли не вщухають. Про це 24 каналу сказав мер міста Микола Ханатов.

Важливо Попасну цілодобово бомблять з різного озброєння, місто фактично зруйноване, – Гайдай Увага

За його словами, ситуація з кожним днем лише погіршується. Росіяни потужно тиснуть на Попасну.