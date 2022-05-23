Росіяни намагаються знищити на Донбасі буквально усе живе, – Зеленський
23 травня 2022 , 22:28Читать новость на русском
Росіяни не припиняють обстрілів мирних міст Донецької області. Ворог хоче буквально знищити їх, не залишивши в них нічого цілого та живого.
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів про шалені обстріли наших міст, які ворог здійснює на Сході.
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