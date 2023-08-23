Імперія має померти у мізках: що змусить росіян скинути правління Путіна

Росіяни затьмарені російською пропагандою, тому не усвідомлюють справжню реальність війни. Лише одна подія змусить їх нарешті розплющити очі і скинути диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він пояснив, які наразі панують настрої у тамтешньому суспільстві.

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Чому росіяни не усвідомлюють війну

Війна стукає у домівки росіян, але вони цього не розуміють. Мешканці мегаполісів ставляться до цього "споживацьки", оскільки поки їх не захопила велика хвиля мобілізації. Аби уникнути всенародного гніву, Путін вижимає мобілізаційний ресурс з глибинок та кризових регіонів Росії.

"Деякі задаються питанням: чому так довго йде війна, але я б на них дуже не сподівався. Бо путінська пропаганда досягла свого важливого завдання серед росіян: вони думають, що воюють не з Україною, а з НАТО. У їхній свідомості дуже добре закріплений цей наратив", – пояснив Каспаров.

Спроби місцевих так званих опозиціонерів теж не суттєво впливають на зміну їхньої свідомості. І більшість готова краще уникнути питань про війну. Наразі немає того індикатора, який би вказував на серйозний протест у Росії.

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Що може змінити ситуацію

По-справжньому сколихнути російське суспільство зможе лише перемога України, вважає Каспаров. Це стане не лише поштовхом для якихось протестів, але й буде прямою загрозою правління Путіна. Утім, і в цій ситуації для росіян придумають свій наратив.

Не Україна виграла, а НАТО – цей наратив уже готується на майбутнє. Але важливо буде хто програв,

– підкреслив він.

Росіяни можуть терпіти війну, але не пробачать поразку диктатору. Звільнення Криму та всіх тимчасово окупованих територій означатиме для росіян, що Путін не справився із так званим "завданням".

"Вид українського прапору в Севастополі має поховати імперські ілюзії у свідомості росіян. Поки імперія не помре у мізках, в Росії нічого доброго не буде. Вона може померти лише після військового перевороту. І повного розгрому", – резюмував Гаррі Каспаров.

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