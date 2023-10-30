Такі дії виникають періодично: військовий оглядач пояснив активність росіян біля Бахмута

Російські підрозділи знову активізувалися на Бахмутському напрямку. Втім, не варто це сприймати як великий наступ.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що це буденна діяльність окупантів по втрачених позиціях та спроби зупинити просування Збройних Сил.

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"Такі контратакувальні дії виникають періодично, коли українські бійці досягають успіху. Наприклад, після звільнення Андріївки з боку росіян було чимало контратак. Така сама ситуація була біля Кліщіївки. Російські загарбники навіть намагалися заходити в село, використовуючи механізовані колони, зокрема танками та БМП", – зазначив Коваленко.

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Росіяни зайдуть в глухий кут

Нині подібна ситуація. Окупанти частково підтягнули підрозділи з північного сектору Бахмута, підсиливши свій потенціал, й тепер намагаються контратакувати українські позиції з іншого боку. Попри це, ЗСУ продовжують просування в напрямку траси 0513 Бахмут – Горлівка.

Торік взимку росіяни здійснювали наступальну операцію на Бахмут, спрямувавши туди весь свій ресурс. Безумовно, погода має вплив на ситуацію на фронті, але багато залежить від того, на яких локаціях відбуватимуться бойові дії.

Погані погодні умови не найкращим чином впливають, наприклад, на Луганський плацдарм. Тому, якщо росіяни хочуть наступати на Лимоно-Куп'янському напрямку, то вони повинні розуміти, що погодні умови сприятимуть збільшенню втрат. Відповідно зростуть мобілізаційні потреби. В результаті росіяни зайдуть в глухий кут,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

На думку Коваленка, у грудні цього року чи в січні – лютому 2024 року армія Росії навряд чи зможе продемонструвати глобальну наступальну операцію. Росіяни хіба що сконцентруються на Авдіївському напрямку, водночас ЗСУ матимуть низку можливостей на інших плацдармах.

Ситуація на Бахмутському напрямку