Точно будуть серйозно битися, – Дикий сказав, який населений пункт потрібний росіянам
Нині Куп'янський напрямок серед найгарячіших на всій лінії фронту. Після деокупації Харківщини у вересні 2022 року росіяни не полишають спроб повернутися на втрачені позиції, які понад 7 місяців перебували під їхнім контролем.
Загарбники намагаються наступати, тому активно обстрілюють Куп'янськ і довколишні села. Утім, як розповів 24 Каналу ветеран війни з Росією Євген Дикий, окупанти не так хочуть захопити саме місто, як залізничну станцію в одному селі, що неподалік від Куп'янська.
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Яке селище потрібне росіянам
Куп'янськ – невелике містечко на сході Харківщини, де до повномасштабного вторгнення мешкало менш як 30 тисяч людей. Місто є найбільшим залізничним вузлом області після Харкова й розташоване за 40 кілометрів від кордону з країною-агресоркою.
За словами ветерана, з військового погляду росіянам навіть не обов'язково захоплювати весь Куп'янськ. Окупантам важливіший східний берег річки Оскіл, де розташовується залізнична станція в селищі Куп'янськ-Вузловий, яка є дійсно критично-важливою для ворога.
Якщо вони її візьмуть, у них з'явиться можливість підвозу БК та техніки залізничним транспортом з глибини Росії на поле бою. У такому випадку росіяни зможуть забезпечити все угруповання на Слобожанській ділянці фронту.
Це було б для них дуже серйозне логістичне досягнення. А війна значною мірою якраз про те хто та як організує логістику для своїх військ. Тому за Куп'янськ-Вузловий точно будуть дуже серйозно битися,
– наголосив Євген Дикий.
Коли Сили оборони України звільнили Куп'янськ, логістика ворога та його потенціал бойових дій на Харківщині суттєво ослабли. Саме тому російська армія знову й знову атакує місто, сподіваючись в майбутньому повернути втрачені позиції.
Що відбувається в Харківській області: останні новини
- Окупанти проводять багатосторонню наступальну операцію на Харківсько-Луганському напрямку, яка може свідчити про те, що в Росії зробили висновки зі своїх попередніх невдач. На думку ISW, метою росіян може бути захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області.
- Росіяни 17 лютого вдарили по Куп'янську керованими авіаційними бомбами. Хоч житло багатьох місцевих зруйновано вщент, місцеві не хочуть залишати свої розбиті домівки. Упродовж усього 40 хвилин окупанти вдарили по місту понад 10 разів 250 та 500-кілограмовими КАБами.
- За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, росіяни 15 лютого скинули КАБ на автомобіль, де перебували цивільні – дружина та її чоловік. Обоє загинули. Водночас у селі Чорне Куп'янського району одна бомба влучила на подвір'я приватного будинку, а інша у "ВАЗ".