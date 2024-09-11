За понад місяць ЗСУ взяли під контроль територію всередині Росії, яка більша за захоплену окупантами на Сході за майже рік наступу. Стало відомо, що ворог перейшов у контрнаступ у Курській області.

Як повідомляють аналітики, ситуація на лівому фланзі нашого угрупування на Курщині погіршилася.

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Окупанти перейшли у наступ

Зазначається, що росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Що відбувається на Курщині / Фото соцмережі

Ще один удар відбувся з Кореньово (контроль над яким ЗСУ втратили нещодавно) у напрямку Снагості.

Багато експертів, особливо на Заході, почали активно форсити тему з котлом для російських військ в Глушковському районі. В один день раптом річку Сейм почали вважати за дружній підрозділ, який воює проти ворога,

– зауважили у DeepState.

Яка обстановка у Курській області: дивіться відео

До слова, у ЗСУ показали удар по російському мосту через Сейм американською бомбою JDAM.

У МЗС України відповіли, чи може Київ вивести з Курщини війська в обмін на перемовини. Там нагадали, що операція ЗСУ всередині Росії не спрямована на обмін територіями, а на покращення позицій у майбутніх перемовинах.

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна не планує передавати Курськ в обмін на інші території.