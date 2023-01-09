Росіяни навмисно обстрілюють у Херсоні місця масового скупчення людей, – Хлань

Ворог продовжує нещадно гатити по Херсону. 6 січня росіяни поцілили у пожежну частину.

Були пошкоджені машини, які допомагають у ліквідації пожеж, спричинених загарбниками. Саме тому окупанти вже вдруге атакували частину пожежної охорони. Внаслідок влучання загинув один працівник ДСНС. Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

До теми Вже в Херсон приходили "назавжди": росіяни хочуть "будувати" в області "місто на віки"

Обстріли не вщухають

Сьогодні, 9 січня, окупанти вдарили по центру Херсона. Під обстріл потрапив один з супермаркетів, це вже другий випадок. Чоловік, який переходив дорогу, на жаль, загинув. Ще одна жінка перебуває у реанімації.

Це навмисний удар ворога туди, де збирається велика кількість людей,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Херсонщина потерпає від ракетних обстрілів / Вразили критичну інфраструктуру: дивіться відео

Як розповів Хлань, сьогодні біля супермаркету, який першим потрапив під обстріл, благодійний фонд встановив мобільне бетонне укриття. Це питання є актуальним доволі давно.

"Потрібно облаштовувати більше таких укриттів, адже вони дуже важливі для Херсона. Нам обіцяють облаштувати ще 4 таких приміщення, де люди зможуть переховуватися. Ми бачимо, що обстріли не вщухають", – підсумував Сергій Хлань.

Ситуація на Херсонщині: останні новини