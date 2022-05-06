Росіяни не дають спокою маріупольцям за кордоном: розтрощили всі авто з українськими номерами

Радник голови Маріупольської міської ради Петро Андрющенко повідомив, що росіяни не дають спокою українцям навіть за кордоном.

За його словами, жінки та діти, яких евакуювали з Маріуполя, змогли розміститися на великому лайнері в порті міста Роттердам, що у Нідерландах.

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Петро Андрющенко розповів, що вночі росіяни розтрощили всі автівки з українськими номерами, які були припарковані поруч із лайнером. На місці події багато поліції та представників Червоного хреста.

Маріупольці кажуть що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна,

– розповів Петро Андрющенко.

"Мабуть, це найкраща відповідь в суперечці, чи винен у війні лише Путін – чи всі громадяни Росії. Допоки не будуть скасовані візи для росіян – в Європі не буде спокою нікому". – додав Андрющенко.

Що ще відомо про обурливі вчинки росіян за кордоном

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною. Жінка кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить" та кидалася грошима. Після того, як росіянка буквально влаштувала істерику на вулиці, українка почала фіксувати інцидент на свій телефон. Тоді вона закричала, щоб її не знімали. Українка, яка опублікувала відео, зазначила, що "в країнах, на кшталт Латвії, таких тьоть неадекватних багато".

У Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку. Перед цим жінка пошматувала український прапор, а на зауваження почала лаятися та ображати дівчину. Також обзивала українців "тухлими, брудними фашистами" та не могла адекватно відповідати на питання, а саму дівчину "дурною", "мавпою", "страшною", "хворою". Компанія, в якій працює росіянка, швидко відреагувала на цей випадок і звільнила її.

Росіянин Артем Северюхін під час церемонії нагородження із картингу серед юніорів не придумав нічого кращого, аніж на подіумі показати нацистське вітання. До слова, виступав він під російським прапором, бо країна під санкціями. Після інциденту в команді заявили, що розривають з ним контракт.

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