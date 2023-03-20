На милицях – в стрій: ким росіяни наразі укомплектовують свої бригади

Українські військові завдають потужних ударів по російських окупантах. Зокрема, дісталося 155 бригаді морської піхоти біля Вугледару. Ворог частково укомплектував її особовим складом, а от техніки не вистачає.

Про це в своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він також зазначив про смуту, яка почалася серед російських військових – мобілізованих стало більше, ніж кадрових. Через це вони відмовляються йти в наступ на Вугледар розуміючи, що це квиток в один кінець.

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Що роблять росіяни

Ворог перекидає 37 мотострілецьку бригаду, яка з 13 березня проходить бойову підготовку і готується до розгортання в Україні вже за декілька днів.

"Тобто вони перекидають ще одну бригаду з Далекого Сходу сюди для підсилення на Вугледар", – відзначив військовий експерт.

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Який позитив для України

За словами військового експерта, бригада недоукомплектована. Через брак часу ворог не може сформувати якісні ресурси особового складу.

"В принципі повторюється Друга світова війна. Коли радянська армія воювала з укомплектованістю 70% у кращому разі. А так була 50% . Те ж саме відбувається тут. 24 березня недоукомплектована бригада очікується біля Вугледару. Її будуть кидати у бій", – сказав спікер.

Крім того, він додав, що командування відкликає своїх підлеглих з лікування та реабілітації. І ключове – найближчим часом нові мобілізовані в цій бригаді не з’являться.

Тобто система мобілізації сьогодні не спроможна укомплектувати цю бригаду. Тому всі, хто в шпиталі і на реабілітації – всіх в стрій. На милицях – в стрій. Я перебільшую, але ситуація виглядає для них плачевно, для нас, в принципі, добре,

– резюмував Олег Жданов.

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