Картковий будинок почне сипатися: які 2 моменти нівелюють оборонні можливості Росії

Росіяни опинилися на межі своїх можливостей. Окупанти вже не мають ні сил, ні мотивації чинити спротив ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, доля Росії цілком очевидна та прогнозована.

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Програш Росії очевидний

Ростислав Смірнов зауважив, що є 2 моменти, які суттєво впливають на спроможність російського війська активно оборонятися.

На його думку, українцям не варто розраховувати на те, що росіяни втечуть з поля бою, як це було на Харківщині чи в Херсоні.

"Ні, вони не побіжать, але вони не розуміють, що їм захищати", – переконаний він.

Російські військові надзвичайно сильно демотивовані. Українські захисники віддано тримали оборону Сєвєродонецьку, а нині Бахмута, бо мають певні цінності.

Я не хочу сказати, що на нас чекає легка прогулянка, але це точно не буде той супротив, який давали наші воїни в наших містах,

– наголосив Смірнов.

Росіяни не стоять за свої домівки чи родини, захищаючи їх від ненаситного ворога.

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Росія скоро "розсиплеться"

Ексрадник міністра внутрішніх справ України пояснив, що ще одним важливим моментом у війні відіграє масовість. Так було і в часи Другої світової війни.

"Зараз один хороший воєнізований полк може замінити надзвичайно велику кількість просто біомаси з автоматами", – зауважив він.

До того ж Україна наразі отримує величезну кількість військової допомоги від країн-партнерів. Мовиться про озброєння сучасного зразка.

Також повсякчас звучать заяви від світових лідерів про посилення підтримки України, наприклад, передачу далекобійних ракет.

Це тільки початок. Все це може нівелювати оборонні можливості та сили ворога. Цей картковий будинок почне сипатися,

– наголосив Смірнов.

За його словами, Генштаб ЗСУ точно знає, як змоделювати успішні операції, щоб звести всі сили ворога нанівець.

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