росіяни не можуть вивезти всі свої склади в безпечну зону, – військовий оглядач

Українські військові активно знищують мости, залізничні колії та штаби ворога. російські окупанти не можуть убезпечити всі свої склади від ураження з боку ЗСУ.

Усе через неефективну логістику, яка завжди була для росіян великою проблемою. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Олександр Коваленко.

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росія – велика країна

Красномовним доказом логістичних труднощів є паузи між обстрілами, у яких росіяни застосовують крилаті та балістичні ракети. Річ у тім, окупанти змушені звозити їх з усієї території росії, а це дуже складний та довготривалий процес.

Військовий оглядач пояснив, що ешелон з 350 тонами боєприпасів при використанні тактики вогневого вала можна використати менше ніж за добу. До прикладу, його женуть з Уссурійська – це 10 000 кілометрів

Усі добре розуміють, що поки його дочекаються на передовому підрозділі, може війна закінчитися, або того підрозділу вже не буде,

– сказав він.

Загарбники не можуть перенести усі склади

За словами Коваленка, окупанти не можуть перенести усі свої склади за 80 – 100 кілометрів від лінії фронту. Саме через досить неефективну логістику вони змушені тримати велику кількість складів у зоні ураження наших РСЗВ

"На Правому березі сьогодні розташована велика кількість малих, середніх та великих складів. Великі переважно розташовані на Правому березі Дніпра, щоб мінімізувати хоч би ураження з боку ствольної артилерії. Від реактивної вже не врятувати", – зауважив військовий оглядач.

"Таких об'єктів дуже багато. Нам не вистачає РСЗВ, аби остаточно знищити їх за 2 – 3 дні", – сказав він.

Як наголосив Коваленко, сьогодні ЗСУ доведеться докласти багато зусиль, аби знищити усі ці об'єкти. Але ситуація з контрнаступальними та оборонними можливостями у росіян вже значно погіршилися.

Система управління та система забезпечення передових підрозділів рос окупантів вже працює неефективно. Її вже зруйновано,

– зауважив він.

Так, чим далі вони відтіснятимуть об'єкти критичного значення, такі як склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, від лінії фронту – тим менше у них буде можливостей. Мовиться не лише про здійснення контрнаступ дій, а й про оборону.

Втрати ворога: останні новини

На Півдні українські артилеристи знищили ППО ворога, а нову встановити вони не можуть.Тепер авіація може заходити до лінії фронту, знищувати окупантів по лінії фронту та значно послаблювати їхні позиції.

Лише за добу ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала близько 10 групових авіаударів по позиціях окупаційних військ на кількох оперативних напрямках. Внаслідок успішних атак українських воїнів росіяни втратили багато живої сили та техніки.

Вихідними українські захисники знищили два російських вертольоти вогневої підтримки Ка-52. Ворожу техніку вправно ліквідували підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 43 550 осіб. За останню добу ЗСУ знищили 150 окупантів.

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