Росіяни не полишають спроб утримати позиції на адмінкордоні Херсонської області, – Генштаб

9 квітня 2022 , 19:26
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

Російські окупанти перекидають свої сили на Схід, щоб спробувати оточити зону ООС. Разом з тим відходити з Півдня ворог не збирається.

Українські герої поволі відтісняють ворога з південних регіонів України. Ворог не збирається легко здаватися та намагається втримати позиції. 

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Межі Херсонської області

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти хочуть втриматися на адміністративних кордонах Херсонської області. Наші воїни відтісняють ворожі війська та тримають оборону наших земель. 

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Автор: Ярослав Сиваківський