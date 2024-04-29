Росія не буде захоплювати Харків: аналітики ISW пояснили чому

Ворог від початку повномасштабного вторгнення хотів захопити Харків, однак зараз росіяни не будуть цього робити. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили чому пани змінились.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що загроза можливої ​​майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова змушує Україну виділяти додаткові сили та засоби для захисту міста. Водночас у ISW вважають, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення обласного центру.

Дивіться також Авіабомби з лазерним наведенням: що відомо про британські Paveway IV, які може отримати Україна

Україна посилила позиції

За словами Сирського, українські сили спостерігають за збільшенням кількості російських сил, які перегруповуються на Харківському напрямку. У відповідь наші військові посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими і танковими підрозділами.

У заяві Сирського немає жодних вказівок на неминучість можливої ​​наступальної операції на Харків, про яку нещодавно попереджали українські чиновники. Український військовий оглядач Костянтин Машовець нещодавно заявив, що російські війська перегруповують елементи 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії з Куп’янського напрямку в новостворене російське Північне угруповання.

Найбільш озброєні частини Північного угруповання зосереджені на Бєлгородському напрямку. Підрозділи 6-ї ОАЕ раніше несли відповідальність за наступальні операції на північний схід від Куп’янська, зокрема поблизу Синьківки. Сирський зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції там.

Чому росіяни відійшли від Синьківки