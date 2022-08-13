"Дєнєг нєт": на Луганщині копійок від путіна вже просять завезені туди російські "спеціалісти"

Спочатку окупанти знищували міста та села на Луганщині, а тепер буцімто приїхали їх "відновлювати". Але щось пішло не за планом, адже росія обдурює навіть своїх.

І поки окупанти продовжують без жалю бити по території Луганської області, яку не можуть взяти під свій контроль, на окупованій ситуація не простіша. Там мешканці потерпають від проблем, пов'язаних зі знищеною інфраструктурою. І їх мали б усунути "спеціалісти", прислані кремлем.

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росіяни кидають своїх же

Глава Луганської ОВА вирішив поглузувати з окупантів, яких росіяни відправили "відбудовувати" захоплені території України. Ба більше, він підкреслив, що у кремлі зневажають не лише українців, а й свій народ. І відео, про яке ми поговоримо далі, – яскравий тому приклад.

Напевно, замість набридлої щоденної роботи, за яку двічі на місяць стабільно нараховувалися гроші на картку, мріяли отримати тяжку працю із розбирання завалів і витягання звідти тіл загиблих рідних і знайомих,

– поставив риторичне питання Гайдай.

Крім того, він наголосив, що вороги у Сєвєродонецьку та Лисичанську не охоче вірили історіям, які розповідали у Маріуполі. Їх зовсім не лякала відсутність оплати. Ба більше, типовий росіянин просто мовчки робив і чекав. І так по колу.

Але, на диво, є й ті, хто якимось чином наважився висловити своє невдоволення. Ними стали співробітники АТ "росводоканал". Кілька десятків робочих відправили на "відрядження" до міста Щастя. Але хто знав, що тут вороги почуватимуться нещасними через відсутність оплати.

Просять путіна про допомогу

Для росіянина традиційно просити про допомогу царя. От і співробітники водоканалу записали відеозвернення до президента росії. Щоб останній посприяв їхньому горю та гроші виплатив, а то холодильники порожні. окупанти, як з'ясувалось, не підозрювали, що їх свої ж і обдурять. Мовляв, працюють вони без трудового договору. Та й коштів за це не отримують. Хоч і працюють у місті, до якого прикута увага громадськості.

окупанти бідкаються путіну на відсутність грошей: дивіться відео

Як зауважив Сергій Гайдай, ці горе-працівники отримали лиш половину від обіцяної суми. І щойно у їхніх животах спорожніло, вони вирішили дзвонити до "татуся" та прохати про допомогу.

Тим часом на війні проти України ворог витрачає мільйони доларів щодня. Мовиться як про знищену техніку окупантів, так і про ракети, якими він атакує мирні міста та села. І робить це для того, щоб потім такі ж невдахи, як оце робітники зверху, за пів ціни відбудовували те, що знищили їхні ж земляки.

Це "русскій мір": на зброю і руйнування бюджет є, на підвищення соціального рівня життя населення із глибокої російської калюжі до рівня хоча б середньоукраїнського – грошей нема,

– наголосив Гайдай.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення вдалось знищити 43 400 російських військових. Але зауважимо, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

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