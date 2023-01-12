Росіяни продовжують облаштування аеродрому під Гомелем: супутникові знімки

Російські окупаційні війська продовжують постачати сили та техніку на територію Білорусі. Зокрема, супутникові знімки зафіксували облаштування аеродрому під Гомелем, який загарбники використовуватимуть для виконання бойових завдань.

Як зазначають, росіяни продовжують облаштування аеродрому "Зябровка" під Гомелем. Супутникові знімки опублікувала компанія Airbus.

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Які "новинки" з'явились під Гомелем

Судячи з фото, станом на початок січня на старій авіабазі з'явились:

нові комплекси С-300;

дві штучні височини;

насип для радарів раннього попередження або управління військовими діями.

Військовий дослідник Конрад Музика зазначає, що свіжі сліди шин і інженерна техніка свідчать про продовження будівництва військової інфраструктури.

Облаштування аеродрому "Зябровка" / Фото Airbus

Також на фото можна помітити ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.

Варто додати, що раніше у "Зябровці" розташували низьковисотні радари 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

Де розташований Гомель: дивіться на карті

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