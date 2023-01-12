Росіяни продовжують облаштування аеродрому під Гомелем: супутникові знімки
Джерело:Дзеркало тижня
Російські окупаційні війська продовжують постачати сили та техніку на територію Білорусі. Зокрема, супутникові знімки зафіксували облаштування аеродрому під Гомелем, який загарбники використовуватимуть для виконання бойових завдань.
Як зазначають, росіяни продовжують облаштування аеродрому "Зябровка" під Гомелем. Супутникові знімки опублікувала компанія Airbus.
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Які "новинки" з'явились під Гомелем
Судячи з фото, станом на початок січня на старій авіабазі з'явились:
- нові комплекси С-300;
- дві штучні височини;
- насип для радарів раннього попередження або управління військовими діями.
Військовий дослідник Конрад Музика зазначає, що свіжі сліди шин і інженерна техніка свідчать про продовження будівництва військової інфраструктури.
Облаштування аеродрому "Зябровка" / Фото Airbus
Також на фото можна помітити ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажні машини, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.
Варто додати, що раніше у "Зябровці" розташували низьковисотні радари 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.
Де розташований Гомель: дивіться на карті
Росія перекидає техніку до Білорусі: останні новини
- Черговий військовий вантаж із Росії прибув до Білорусі 9 січня. До Вітебської області прибули 40 вагонів: 15 пасажирських; 10 критих зі спорядженням та боєприпасами та 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;
- За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.
- Зауважимо, що Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.